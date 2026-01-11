hőmérsékletidőjárásmelegfrontfagyhavazáshófúvás

Még napokig csak mínuszok lesznek, de már közeledik a melegfront + videó

Vasárnap megnövekszik a felhőzet, és napközben felhőátvonulásokra számíthatunk. Északkeleten futó hózápor alakulhat ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 6 és mínusz 1 fok között alakul.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 7:40
Hókotró dolgozik 82-es számú úton Zirc-Kardosrétnél 2026. január 7-én MTI Máthé Zoltán
A vasárnap reggel nyugodtnak ígérkezik: országszerte csapadékmentes az idő. A gyorsforgalmi utak jellemzően sónedvesek, Lébény és Csorna térségében, valamint az Alföldön és a főváros déli vonzáskörzetében már szárazak – ismertette a reggeli útviszonyokat az Útinform.

Visegrád, 2026. január 8. A drónnal készült felvételen Visegrád behavazott épületei, háttérben a várral 2026. január 8-án. MTI/Máthé Zoltán
Már nem havazik, járhatók a hazai utak (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A főutak ugyancsak sónedvesek, de az Alföld nagy részén és az északkeleti tájakon, valamint Pápa környékén szárazak.

A mellékutak burkolata szintén az ország túlnyomó részén sónedves, de Hajdú-Bihar vármegyében és Mátészalka körzetében még letaposott havasak, a Bakonyban, Sárvár térségében, illetve Cegléd, Gyomaendrőd, Sarkad és Kisvárda térségében hókásás, hóbordás vagy latyakos, míg az északkeleti határ közelében többfelé száraz.

Friss hóréteget az ország területén nem jelentettek.

Mindenhol jók a látási viszonyok.

Már csak Kápolnásnyék, Veszprém és Balatonvilágos térségében mértek közepes, óránként 30–39 kilométer erejű széllökéseket. A hőmérséklet mínusz 17 és mínusz 7 fok között változik. A leghidegebb Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében van.

Az M43-as autópályán, az M5-ös autópálya irányába személyautó és kamion ütközött, ezért a 7-es kilométernél, Szeged térségében a belső sávot lezárták.

A 77-es főúton, Veszprém térségében baleset történt. Az 1-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták.

 

Marad a kegyetlen hideg

Napközben alapvetően sok felhőre számíthatunk, a még kevésbé felhős tájakon is megnövekszik észak felől a felhőzet, de reggel még többfelé kisüthet a nap.

Napközben már inkább csak északkeleten lehetnek hózáporok – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A keleti tájak kivételével többfelé erős, helyenként viharos lesz az északnyugati szél, ami továbbra is hófúvást okozhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően mínusz 6 és mínusz 1 fok között alakul. Késő estére mínusz 10 és mínusz 4 fok közé csökken a hőmérséklet.

 

Milyen idő lesz jövő héten?

Hétfőn eleinte derűs lesz az ég, majd napközben megnövekszik a felhőzet, de csak estefelé északnyugaton fordul elő hószállingózás. Mérséklődik a légmozgás. Reggel mínusz 11, délután mínusz 5 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kedden egy melegfront hatására az ország keleti, északkeleti felén többfelé havazhat, akár 5-7 centiméter friss hó érkezik, míg máshol ónos eső nehezítheti a közlekedést. Reggel mínusz 12, délután mínusz 3 fok körül várható a hőmérséklet.

Ismét téli útviszonyokra készülhetünk.

Szerdán borult, párás időre van kilátás, inkább csak délnyugaton bukkan elő a nap. Elszórtan lehet vegyes csapadék: északkelet felé haladva a havazás lesz jellemző, máshol fagyott eső, ónos eső, eső eshet. Fagypont körül mozoghat a hőmérséklet, enyhülés kezdődik.

Csütörtökön erősen felhős, párás, néhol tartósan ködös idő lesz. Kisebb ónos eső, szitálás, ködszitálás előfordulhat. Nulla fok körül alakul a csúcsérték.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

