Még napokig csak mínuszok lesznek, de már közeledik a melegfront + videó

A vasárnap reggel nyugodtnak ígérkezik: országszerte csapadékmentes az idő. A gyorsforgalmi utak jellemzően sónedvesek, Lébény és Csorna térségében, valamint az Alföldön és a főváros déli vonzáskörzetében már szárazak – ismertette a reggeli útviszonyokat az Útinform.
A főutak ugyancsak sónedvesek, de az Alföld nagy részén és az északkeleti tájakon, valamint Pápa környékén szárazak.
A mellékutak burkolata szintén az ország túlnyomó részén sónedves, de Hajdú-Bihar vármegyében és Mátészalka körzetében még letaposott havasak, a Bakonyban, Sárvár térségében, illetve Cegléd, Gyomaendrőd, Sarkad és Kisvárda térségében hókásás, hóbordás vagy latyakos, míg az északkeleti határ közelében többfelé száraz.
Friss hóréteget az ország területén nem jelentettek.
Mindenhol jók a látási viszonyok.
Már csak Kápolnásnyék, Veszprém és Balatonvilágos térségében mértek közepes, óránként 30–39 kilométer erejű széllökéseket. A hőmérséklet mínusz 17 és mínusz 7 fok között változik. A leghidegebb Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében van.
Az M43-as autópályán, az M5-ös autópálya irányába személyautó és kamion ütközött, ezért a 7-es kilométernél, Szeged térségében a belső sávot lezárták.
A 77-es főúton, Veszprém térségében baleset történt. Az 1-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták.
Marad a kegyetlen hideg
Napközben alapvetően sok felhőre számíthatunk, a még kevésbé felhős tájakon is megnövekszik észak felől a felhőzet, de reggel még többfelé kisüthet a nap.
Napközben már inkább csak északkeleten lehetnek hózáporok – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.
A keleti tájak kivételével többfelé erős, helyenként viharos lesz az északnyugati szél, ami továbbra is hófúvást okozhat.
A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően mínusz 6 és mínusz 1 fok között alakul. Késő estére mínusz 10 és mínusz 4 fok közé csökken a hőmérséklet.
Milyen idő lesz jövő héten?
Hétfőn eleinte derűs lesz az ég, majd napközben megnövekszik a felhőzet, de csak estefelé északnyugaton fordul elő hószállingózás. Mérséklődik a légmozgás. Reggel mínusz 11, délután mínusz 5 fok körüli értékeket mérhetünk.
