Semjén Zsoltot Ezüstfenyő-díjjal tüntette ki az RMDSZ

A miniszterelnök-helyettes Kolozsváron kiemelte: a külhoni magyarok továbbra is számíthatnak a magyar kormányra.

2026. 03. 14. 20:07
Nemzetpolitikai munkásságáért Ezüstfenyő-díjjal tüntette ki Semjén Zsoltot a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ). Kelemen Hunor hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök-helyettes az első nem erdélyi, hanem anyaországi kitüntetett.

Semjén Zsolt szombaton Kolozsváron, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) rektori hivatalának és a Sapientia Alapítványnak otthont adó Bocskai-ház avatóünnepségén kiemelte, hogy

a külhoni magyarok az elmúlt 16 évben számíthattak, számíthatnak a magyar kormányra és a magyar kormány is számít a külhoni magyarokra.

A Kolozsvár belvárosában, Mátyás király szülőházának szomszédságában álló épületet, Bocskai István erdélyi fejedelem szülőházát a magyar kormány támogatásával újították fel.

Az avatóünnepségen Semjén Zsolt a magyar nemzetpolitika eredményeit ismertetve elmondta:

a magyar kormány tízezer beruházást valósított meg a határon túl.

Hatezer-ötszáz külhoni szervezet és intézmény működését támogatta, száz nemzeti jelentőségű intézmény kap normatív támogatást, köztük a Sapientia Egyetem, és 35 ezer nyertes pályázattal támogatta a külhoni célokat. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében 700 óvodát tataroztak és 150 újat építettek. Ezernyi templomot újítottak fel és számos újat építettek.

Az oktatási-nevelési támogatásnak köszönhetően

ma 230 ezer gyerek jár határon túl magyar iskolába.

A Határtalanul! program segítségével tízezer tanulmányi kirándulással 600 ezer gyerek jutott el külhonba. A magyar kormány a gazdaságfejlesztési program részeként 250 milliárd forinttal támogatta a határon túli vállalkozásokat, ami 62 ezer nyertes pályázatot jelent. Kifejtette, hogy ez segíti a szülőföldön való boldogulást, egyúttal Magyarország számára gazdasági expanziót is jelent.

Személyes életcéljának nevezte, hogy

a honosítás révén 1,2 millió külhoni magyar lett magyar állampolgár.

Úgy fogalmazott, hogy a magyar kormány „a keretet és a vásznat” adja, de „a festményt” a külhoni magyarok „festik”. Kijelentette: az elmúlt 16 évben számíthattak, számíthatnak a magyar kormányra és a magyar kormány is számít a külhoni magyarokra.

Tonk Márton, a Sapientia EMTE rektora beszédében a felsőoktatási intézmény 25 évének megvalósításait ismertette. Kétségbevonhatatlan ténynek nevezte, hogy az egyetem a Kárpát-medence legsikeresebb nemzetpolitikai projektjeinek egyike, az erdélyi magyar, a romániai és a Kárpát-medencei, európai felsőoktatási tér megkerülhetetlen és meghatározó intézménye. A magyar állami forrásokból fenntartott Sapientiát kiemelt nemzetpolitikai szövetség köti össze a magyar kormánnyal – mondta –, nélküle számos beruházás nem valósult volna meg.

Kató Béla, a Sapientia Alapítvány kuratóriumának elnöke a hálaadás fontosságát hangsúlyozta. Közölte: a Sapientiával az elmúlt 25 évben „csodás dolgok történtek”, amiért ki kell fejezni a hálát elsősorban az Úristennek, és annak, aki ebben segített. Kijelentette:

hiszi, hogy az egyetemnek lesz következő 25, majd 100 éve is.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke az intézmények fontosságáról beszélt a kisebbségben lévő nemzeti közösségek esetében. Rámutatott, az elmúlt 25 év során bebizonyosodott, hogy az erdélyi magyarságnak szüksége van erre az egyetemre, hiszen saját egyetem nélkül nincs értelmiségi utánpótlás, és enélkül a közösség is meggyengül. Emlékeztetett Bocskai István örökségére, aki végrendeletében arra intette Erdélyt és Magyarországot, hogy tartsák meg egymás között a kapcsolatot, legyenek egymás segítségére.

Az intézmény önmagában kevés, ha nincs szövetségese, az erdélyi magyarság ezért keresett mindig partnereket és tégláról téglára építkezett – mondta. Az RMDSZ elnöke ilyen következetes partnernek, megbízható szövetségesnek nevezte Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, akit az erdélyi magyarságért kifejtett munkájáért a szövetség nevében Ezüstfenyő-díjjal tüntetett ki.

Az épületre a szalagvágást követően az erdélyi egyházi elöljárók mondtak áldást.

A Bocskai-házat 2000-ben vásárolta meg, majd 2003-ban vette birtokba az egyetem. A mostani felújítás során az épület kívül-belül megújult.

Borítókép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes átveszi az RMDSZ Ezüstfenyő-díját (Fotó: MTI/Kiss Gábor)


