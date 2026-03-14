Semjén Zsoltot Ezüstfenyő-díjjal tüntette ki az RMDSZ

Nemzetpolitikai munkásságáért Ezüstfenyő-díjjal tüntette ki Semjén Zsoltot a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ). Kelemen Hunor hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök-helyettes az első nem erdélyi, hanem anyaországi kitüntetett.

Semjén Zsolt szombaton Kolozsváron, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) rektori hivatalának és a Sapientia Alapítványnak otthont adó Bocskai-ház avatóünnepségén kiemelte, hogy

a külhoni magyarok az elmúlt 16 évben számíthattak, számíthatnak a magyar kormányra és a magyar kormány is számít a külhoni magyarokra.

A Kolozsvár belvárosában, Mátyás király szülőházának szomszédságában álló épületet, Bocskai István erdélyi fejedelem szülőházát a magyar kormány támogatásával újították fel.

Az avatóünnepségen Semjén Zsolt a magyar nemzetpolitika eredményeit ismertetve elmondta:

a magyar kormány tízezer beruházást valósított meg a határon túl.

Hatezer-ötszáz külhoni szervezet és intézmény működését támogatta, száz nemzeti jelentőségű intézmény kap normatív támogatást, köztük a Sapientia Egyetem, és 35 ezer nyertes pályázattal támogatta a külhoni célokat. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében 700 óvodát tataroztak és 150 újat építettek. Ezernyi templomot újítottak fel és számos újat építettek.

Az oktatási-nevelési támogatásnak köszönhetően

ma 230 ezer gyerek jár határon túl magyar iskolába.

A Határtalanul! program segítségével tízezer tanulmányi kirándulással 600 ezer gyerek jutott el külhonba. A magyar kormány a gazdaságfejlesztési program részeként 250 milliárd forinttal támogatta a határon túli vállalkozásokat, ami 62 ezer nyertes pályázatot jelent. Kifejtette, hogy ez segíti a szülőföldön való boldogulást, egyúttal Magyarország számára gazdasági expanziót is jelent.

Személyes életcéljának nevezte, hogy

a honosítás révén 1,2 millió külhoni magyar lett magyar állampolgár.

Úgy fogalmazott, hogy a magyar kormány „a keretet és a vásznat” adja, de „a festményt” a külhoni magyarok „festik”. Kijelentette: az elmúlt 16 évben számíthattak, számíthatnak a magyar kormányra és a magyar kormány is számít a külhoni magyarokra.