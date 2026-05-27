A férfi már egy ideje rosszul érezte magát, fontolgatta is, hogy hazamegy, aztán egy széken ülve eszméletét vesztette a kollegái szeme láttára. A rémült munkatársak azonnal a beteghez siettek, lefektették a földre és tárcsázták a segélyhívót. A mentésirányító több egységet riasztott, miközben az elsősegélynyújtás lépéseire instruálta a bejelentőket.
Békésen üldögélt a munkahelyén a fiatalember, egy szempillantás alatt állt le a keringése
Egy pillanat alatt megtörtént a baj.
A segélyhívás ideje alatt az eszméletlen férfi keringése összeomlott, így a mentésirányító segítségével újraélesztés kezdődött, amit a helyszínre érkező mentőgépkocsi bajtársai vettek át, néhány perccel később pedig esetkocsi csatlakozott az ellátáshoz.
Az összehangolt csapatmunka végül sikerre vezetett, a férfi keringése visszatért, így a helyszíni ellátást követően végül stabil állapotban szállíthatták kórházba.
