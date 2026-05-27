Tíz gyermeket és egy felnőttet kellett kórházba szállítani, miután kirándulóbusz karambolozott egy busszal Encsen

Az érintett útszakaszon komolyabb forgalmi akadály alakult ki. A balesetben érintett autóbusz egy kirándulóbusz volt, amely 50 gyermeket szállított. Az ütközéshez feltehetően elsőbbségi konfliktus vezethetett. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.

A balesetben többen megsérültek. A helyszínről a mentők tíz gyermeket és egy felnőttet szállítottak könnyebb sérülések miatt stabil állapotban kórházba.