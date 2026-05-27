Nem akarnak blokádot a taxisok a BL-döntő hétvégéjén

Ráadásul a taxis önköltségek 2022 óta több mint 40 százalékkal emelkedtek, a fővárosi önkormányzat mégsem hajlandó kompenzálni az egyre növekvő költségeket, pedig az ártörvényben rögzített felülvizsgálati kötelezettség alapján erre kötelesek lennének.

A taxisok szerint a BKK egyeztetés nélkül benyújtott javaslata ebben a helyzetben teljesen kiszolgáltatottá teszi a tisztességes hazai kisvállalkozásokat. A 24.hu arról írt, hogy a taxisok készek lennének blokád alá vonni a fővárost a hétvégén, ha a Fővárosi Közgyűlés a május 29-i ülésén az utolsó pillanatban úgy dönt, hogy a rögzített ár kivezetését kéri a kormánytól. A taxisok tavaly szeptemberben is tüntettek.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója azt mondta a lapnak, hogy a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete félreértette a BKK által benyújtott új javaslatcsomagot, abban ugyanis csak teoretikusan szerepel a rögzített hatósági ár kivezetése a jövőben, de nem szavaz róla a Fővárosi Közgyűlés pénteken.

