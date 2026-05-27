A német médiahatóságok „megbízható” újságírókat emelnének ki a közösségi médiában

A javaslat egy többlépcsős rendszert vezetne be. Elsőként kijelölnék azokat a „megbízható” sajtóorgánumokat, amelyek rendszeresen közérdekű tájékoztatást nyújtanak, majd ezek a médiumok külön jelölhetnék azokat a tartalmaikat, amelyeket a platformoknak kiemelten kellene terjeszteniük.

A kritériumok között szerepelne többek között a „közérdeklődés szempontjából releváns tartalom”, valamint az „újságírói értelmezés”.

A médiahatóságok szerint a közösségi platformoknak „átlátható és mérhető” rendszert kellene kialakítaniuk arra, miként részesítik előnyben ezeket a tartalmakat. Felmerült egy kötelező kvóta bevezetése is a „közérdekű” tartalmak számára.

Médiahatóság: Ez nem cenzúra

A német tartományi médiahatóságok hangsúlyozzák: a tervezett szabályozás csupán kiegészítené a platformok jelenlegi tartalomválogatási gyakorlatát. Állításuk szerint csak azokat a szolgáltatókat érintené a beavatkozás, amelyek algoritmusai „érdemben befolyásolják” a szerkesztett tartalmak láthatóságát és így a közvélemény alakulását.

A háttérben az új digitális médiaszabályozás előkészítése áll, amelyet a nyár folyamán fogadhatnak el Németországban. A koncepció nem teljesen új: hasonló szabályozás már jelenleg is létezik a mobilos alkalmazásboltok és az okostelevíziós rendszerek esetében. Azoknak a médiumoknak az alkalmazásait, amelyeket a médiahatóságok megfelelőnek minősítenek, könnyen elérhetővé kell tenni az alkalmazás-áruházakban és digitális televíziós felületeken. Ide tartoznak például a közszolgálati ARD és ZDF médiatárai, de olyan lapok alkalmazásai is, mint a Welt vagy a Bild.

A kritikusok szerint ugyanakkor a szabályozás komoly veszélyeket hordozhat a sajtószabadságra nézve. A német tartományi médiahatóságok az elmúlt években egyre aktívabban léptek fel az online médiumokkal szemben. 2024 augusztusában például az észak-rajna–vesztfáliai médiahatóság felszólította a Multipolar online magazint, hogy módosítson több, a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatos cikket, köztük az RKI-jegyzőkönyvekről szóló írásait is.