A német médiahatóságok „megbízható” újságírókat emelnének ki a közösségi médiában

Megdöbbentő lépésre készülnek a német tartományi médiahatóságok a közösségi média szabályozásában: a tervek szerint a jövőben a Facebookhoz és az X-hez hasonló platformokat arra köteleznék, hogy előnyben részesítsék az úgynevezett „megbízható” médiumok tartalmait. Az indoklás szerint ezzel lehetne visszaszorítani a „dezinformációt” és a társadalmi megosztottságot erősítő tartalmakat.

Magyar Nemzet
Forrás: Junge Freiheit2026. 05. 27. 14:16
Illusztráció Forrás: Pexels
A javaslat egy többlépcsős rendszert vezetne be. Elsőként kijelölnék azokat a „megbízható” sajtóorgánumokat, amelyek rendszeresen közérdekű tájékoztatást nyújtanak, majd ezek a médiumok külön jelölhetnék azokat a tartalmaikat, amelyeket a platformoknak kiemelten kellene terjeszteniük.

A kritériumok között szerepelne többek között a „közérdeklődés szempontjából releváns tartalom”, valamint az „újságírói értelmezés”.

A médiahatóságok szerint a közösségi platformoknak „átlátható és mérhető” rendszert kellene kialakítaniuk arra, miként részesítik előnyben ezeket a tartalmakat. Felmerült egy kötelező kvóta bevezetése is a „közérdekű” tartalmak számára.

Médiahatóság: Ez nem cenzúra

A német tartományi médiahatóságok hangsúlyozzák: a tervezett szabályozás csupán kiegészítené a platformok jelenlegi tartalomválogatási gyakorlatát. Állításuk szerint csak azokat a szolgáltatókat érintené a beavatkozás, amelyek algoritmusai „érdemben befolyásolják” a szerkesztett tartalmak láthatóságát és így a közvélemény alakulását.

A háttérben az új digitális médiaszabályozás előkészítése áll, amelyet a nyár folyamán fogadhatnak el Németországban. A koncepció nem teljesen új: hasonló szabályozás már jelenleg is létezik a mobilos alkalmazásboltok és az okostelevíziós rendszerek esetében. Azoknak a médiumoknak az alkalmazásait, amelyeket a médiahatóságok megfelelőnek minősítenek, könnyen elérhetővé kell tenni az alkalmazás-áruházakban és digitális televíziós felületeken. Ide tartoznak például a közszolgálati ARD és ZDF médiatárai, de olyan lapok alkalmazásai is, mint a Welt vagy a Bild.

A kritikusok szerint ugyanakkor a szabályozás komoly veszélyeket hordozhat a sajtószabadságra nézve. A német tartományi médiahatóságok az elmúlt években egyre aktívabban léptek fel az online médiumokkal szemben. 2024 augusztusában például az észak-rajna–vesztfáliai médiahatóság felszólította a Multipolar online magazint, hogy módosítson több, a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatos cikket, köztük az RKI-jegyzőkönyvekről szóló írásait is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
