Digitális cenzúra, évek óta tartó nyomásgyakorlás – amerikai szakértők fejtették meg, hogyan befolyásolták a globalista háttérerők Magyarország sorsát

A cikk hangsúlyozza:

a választás technikai lebonyolítása tisztességes volt, ugyanakkor szerintük a teljes politikai környezet nem volt kiegyensúlyozott. Állításuk szerint éveken át tartó külső nyomás nehezedett Magyarországra, amely médiakampányokból, jogi eljárásokból, pénzügyi szankciókból és digitális platformokon történő befolyásolásból állt.

A szerzők külön kiemelik az Európai Unió visszatartott támogatásait és bírságait, amelyek szerintük komoly gazdasági nyomást gyakoroltak Magyarországra.

A cikk megemlíti az EU Digitális Szolgáltatásokról szóló Törvényének (DSA) kritikáját. A szerzők szerint

a szabályozás lehetővé teszi, hogy „megbízható jelölők” és tényellenőrző szervezetek egyes politikai tartalmakat visszaszorítsanak, másokat pedig felerősítsenek. Állításuk szerint ez hozzájárult ahhoz, hogy Magyar Péter rendkívüli elérést kapjon a közösségi médiában, különösen a Facebookon.

A szerzőpáros párhuzamot von a lengyelországi eseményekkel is. Donald Tusk kormányát azzal vádolják, hogy a konzervatív ellenzék ellen politikai tisztogatást folytatott: médiát vett át, igazságügyi átalakításokat hajtott végre, valamint ellenzéki szereplőkkel szemben indított eljárásokat. A szerzők szerint ugyanez a modell jelenhet meg Magyarországon is.