Digitális cenzúra, évek óta tartó nyomásgyakorlás – amerikai szakértők fejtették meg, hogyan befolyásolták a globalista háttérerők Magyarország sorsát

Amerikai konzervatív szerzők szerint Magyar Péter választási győzelme mögött nem pusztán demokratikus folyamatok, hanem összehangolt nemzetközi politikai, pénzügyi és médiabefolyásolási műveletek álltak. A Tűzfalcsoport által ismertetett elemzés szerint az európai és amerikai globalista elit éveken át tartó nyomásgyakorlással, digitális cenzúrával és gazdasági eszközökkel készítette elő Orbán Viktor meggyengítését és egy brüsszeli irányvonalat képviselő vezetés hatalomra kerülését.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 7:47
Magyar Péter (Fotó: MTI)
A cikk hangsúlyozza: 

a választás technikai lebonyolítása tisztességes volt, ugyanakkor szerintük a teljes politikai környezet nem volt kiegyensúlyozott. Állításuk szerint éveken át tartó külső nyomás nehezedett Magyarországra, amely médiakampányokból, jogi eljárásokból, pénzügyi szankciókból és digitális platformokon történő befolyásolásból állt. 

A szerzők külön kiemelik az Európai Unió visszatartott támogatásait és bírságait, amelyek szerintük komoly gazdasági nyomást gyakoroltak Magyarországra.

A cikk megemlíti az EU Digitális Szolgáltatásokról szóló Törvényének (DSA) kritikáját. A szerzők szerint 

a szabályozás lehetővé teszi, hogy „megbízható jelölők” és tényellenőrző szervezetek egyes politikai tartalmakat visszaszorítsanak, másokat pedig felerősítsenek. Állításuk szerint ez hozzájárult ahhoz, hogy Magyar Péter rendkívüli elérést kapjon a közösségi médiában, különösen a Facebookon.

A szerzőpáros párhuzamot von a lengyelországi eseményekkel is. Donald Tusk kormányát azzal vádolják, hogy a konzervatív ellenzék ellen politikai tisztogatást folytatott: médiát vett át, igazságügyi átalakításokat hajtott végre, valamint ellenzéki szereplőkkel szemben indított eljárásokat. A szerzők szerint ugyanez a modell jelenhet meg Magyarországon is.

A cikk kitér arra is, hogy két lengyel konzervatív politikus, Zbigniew Ziobro és Marcin Romanowski politikai menedékjogot kapott Budapesten, míg Magyar Péter állítólag jelezte: kormányra kerülése esetén kiadná őket Lengyelországnak. A szerzők ezt annak jeleként értelmezik, hogy az EU-ban egyre szűkül a konzervatív politikai szereplők mozgástere.

Végül a cikk azt állítja, hogy 

amerikai nonprofit szervezetek – USAID- és NED-forrásokon keresztül – szintén részt vettek az európai digitális cenzúrarendszer kialakításában.

A szerzők szerint a magyarországi események egy szélesebb európai politikai folyamat részei, amelynek célja a nemzeti szuverenitást hangsúlyozó konzervatív erők visszaszorítása.

