Orbán AnitaBrüsszelTisza-kormánykülpolitikaMagyarország

Brüsszel politikáját követi az új magyar kormány

Orbán Anita külügyminiszter-jelölti meghallgatása alapján az új magyar kormány egyértelműen a nyugati szövetségi rendszer részeként képzeli el Magyarország jövőjét, miközben továbbra is pragmatikus kapcsolatokat kíván fenntartani Oroszországgal és Kínával. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója elmondta: az Orbán Anita által ismertetett külpolitikai irányvonal több ponton is az Európai Néppárt és a brüsszeli bizottsági politika elképzeléseihez igazodik.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 05. 12. 6:31
Orbán Anita (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Anita Orban (Photo: Balazs Hatlaczki)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Anita szerint az egyik legfontosabb cél az Európai Unióval és a NATO-val való bizalom helyreállítása, valamint a Magyarországnak járó uniós források hazahozatala. Úgy fogalmazott: az elmúlt időszakban Magyarország sokszor inkább problémaként jelent meg Brüsszel szemében, ezen azonban változtatni kívánnak, írja az Origo.

A külügyminiszter-jelölt világossá tette azt is, hogy Magyarország továbbra sem küld fegyvereket vagy katonákat Ukrajnába, ugyanakkor támogatja az ország szuverenitását és területi integritását. Hozzátette: Ukrajna európai uniós csatlakozása kizárólag érdemalapon történhet meg, gyorsított eljárást nem támogatnak.

Orbán Anita szerint a magyar külpolitikát alapjaiban kell átalakítani, mert „szuverén külpolitika nélkül nincs szuverén ország”. Hangsúlyozta: Magyarország a jövőben nem „bot a küllők között” kíván lenni az Európai Unióban, hanem aktív és konstruktív szereplő. A politikus kitért az orosz, kínai és izraeli kapcsolatokra is. Kijelentette: Magyarország pragmatikus együttműködésre törekszik minden fontos partnerrel, ugyanakkor az uniós szankciók nem sérthetik a magyar nemzeti érdekeket.

Az Európai Néppárt és a brüsszeli bizottság politikáját követi az új magyar kormány

– vont mérleget az Origónak az Orbán Anita által elmondott új külpolitikai irányvonalról Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. A szakértő szerint az új kabinet egyszerre próbálja megőrizni a transzatlanti kapcsolatokat és illeszkedni az európai integráció fősodrához.

Ez egy óvatos egyensúlyozás az atlanti kapcsolatok megőrzése és a német–francia vezetésű európai szuverenitás között

– tette hozzá. Kiszelly Zoltán meglátása szerint az új magyar külpolitika ezt képviseli majd. A külügyminiszteri poszt várományosa szerint a magyar emberek döntése alapján Magyarország helye továbbra is a nyugati szövetségi rendszerben van. A kormány ezért azon dolgozik majd, hogy helyreállítsa a bizalmat mind Brüsszelben, mind a NATO-partnerek körében.

Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij is gratulált Magyar Péternek (Fotó: AFP)

Orbán Anita a brüsszeli fősodorral úszna

Mindenképpen szövetségben és a nyugati rendszer részeként képzeli el Magyarországot az új kormány és nem különutas külpolitika körvonalazódik

– mutatott rá Kiszelly Zoltán. A szakértő arról is beszélt, hogy bár a nemzeti érdek továbbra is megjelenik a magyar külpolitikában, az Orbán Anita által ismertetett irányvonal alapvetően a nyugati politikai fősodor részeként értelmezhető. Kiszelly szerint más változás is várható.

A pragmatikus energetikai együttműködés továbbra is megmarad Oroszországgal de a vétó háttérbe szorul. Az újabb szankciós csomagokat támogatja a Magyar-kormány, de ha az Magyarországra hátrányos, akkor ők is keresik a kivétel lehetőségét.

President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber (L) and leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar are pictured during a meeting on top of a Budapest's hotel in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter kormányának külpolitikája az Európai Néppárt véleményét tükrözi (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A Tisza-kormány Ukrajna-politikája

A szakértő Ukrajna uniós csatlakozásáról is beszélt. Orbán Anita álláspontja szerinte összhangban van Friedrich Merz német kancellár és az Európai Néppárt elképzeléseivel.

Friedrich Merz német kancellár és az Európai Néppárt véleményével összhangban a Magyar-kormány sem támogatja Ukrajna gyors uniós csatlakozását. A gazdagabb országok, mint Norvégia és Izland, valamint a Nyugat-Balkán felkészültebb országai előzhetik meg.

Kiszelly Zoltán szerint Orbán Anita nyilatkozatai azt mutatják, hogy az új kormány egyértelműen az európai integráció megerősítésében érdekelt, ugyanakkor a magyar érdekek érvényesítését is fontosnak tartja.

Borítókép: Orbán Anita (Fotó: Hatlaczki Balázs)

add-square A Tisza-kormány miniszterei

Magyar Péter kormányszóvivője az RTL riportereként még a Tisza kampányát erősítette + videó

A Tisza-kormány miniszterei 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Meglepő fordulat borzolja a kedélyeket, pedig még csak most iktatták be Magyar Pétert

Csépányi Balázs avatarja

Jakab Péter köszönetet mondott a Fidesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu