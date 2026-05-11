Magyarország a továbbiakban partner kíván lenni az Európai Unióban

Orbán Anita szerint aki ma az EU-s pénzek hazahozataláról beszél, annak készen kell állni a törvények módosítására is, ennek kapcsán pedig hangsúlyozta, hogy épp ezért kiemelt szerep hárul majd az Országgyűlésre.

„Jelentős jogalkotási munkára van szükség, miután csak diplomáciával nem lehet ezeket a pénzeket hazahozni – fogalmazott.

A politikus röviden kitért a migráció, valamint a háború kérdésére is. Jelezte, hogy Magyarország nem fog fegyvereket és katonákat sem küldeni Ukrajnába, az ország jövőbeni csatlakozása pedig csak érdemalapú lehet. Orbán Anita egyúttal kijelentette, hogy a kormány továbbra is meg fogja védeni a határokat és fel fog lépni az illegális migráció ellen.

A meghallgatás során a bizottság tagjai is kérdezhettek, ennek során Bóka János korábbi európai ügyekért felelős miniszter is felszólalt.

Bóka jelezte, hogy egyetért Orbán Anitával abban, hogy az EU-s források hazahozása az egyik legfontosabb kérdés, de legjobb tudomása szerint korábbi miniszteri feladatait a jövőben a Miniszterelnökség veszi át.

A korábbi miniszter ennek kapcsán elmondta, hogy a bizottság szívesen meghallgatná a Miniszterelnökség EU-s felelősét, miután ez lényegében annyit jelent, hogy az EU-s ügyek nem a külügyminisztériumhoz tartoznak.

Orbán Anita megerősítette Bóka János értesülését, indoklásaként pedig hangsúlyozta, hogy az EU-s pénzek hazahozatala az új kormány egyik legfontosabb feladata, így azt Magyar Péter és hivatala szigorúan ellenőrzi majd.

Orbán Anitára egyébként ma még két bizottsági meghallgatás vár, a miniszterjelöltet a nemzetbiztonsági bizottság, valamint a külügyi bizottság is meghallgatja.

A bizottság az ülés végén 6 igen szavazattal – 2 tartózkodás mellett – jóváhagyta Orbán Anita kinevezését a külügyminiszteri posztra.