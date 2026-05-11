Magyarország a továbbiakban partner kíván lenni az Európai Unióban

A külügyminiszteri poszt várományosa a parlament európai ügyek bizottsága előtt kezdte a napot. Orbán Anita meghallgatása során hangsúlyozta, hogy Magyarország a továbbiakban partner kíván lenni az Európai Unióban, a legfontosabb kérdésként pedig a hazánknak járó EU-s források hazahozatalát nevezte, azonban ehhez jelentős jogalkotási munkára van szükség szerinte.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 9:10
Fotó: Hatlaczki Balázs
Orbán Anita szerint aki ma az EU-s pénzek hazahozataláról beszél, annak készen kell állni a törvények módosítására is, ennek kapcsán pedig hangsúlyozta, hogy épp ezért kiemelt szerep hárul majd az Országgyűlésre. 

„Jelentős jogalkotási munkára van szükség, miután csak diplomáciával nem lehet ezeket a pénzeket hazahozni – fogalmazott. 

A politikus röviden kitért a migráció, valamint a háború kérdésére is. Jelezte, hogy Magyarország nem fog fegyvereket és katonákat sem küldeni Ukrajnába, az ország jövőbeni csatlakozása pedig csak érdemalapú lehet. Orbán Anita egyúttal kijelentette, hogy a kormány továbbra is meg fogja védeni a határokat és fel fog lépni az illegális migráció ellen. 

A meghallgatás során a bizottság tagjai is kérdezhettek, ennek során Bóka János korábbi európai ügyekért felelős miniszter is felszólalt. 

Bóka jelezte, hogy egyetért Orbán Anitával abban, hogy az EU-s források hazahozása az egyik legfontosabb kérdés, de legjobb tudomása szerint korábbi miniszteri feladatait a jövőben a Miniszterelnökség veszi át. 

A korábbi miniszter ennek kapcsán elmondta, hogy a bizottság szívesen meghallgatná a Miniszterelnökség EU-s felelősét, miután ez lényegében annyit jelent, hogy az EU-s ügyek nem a külügyminisztériumhoz tartoznak. 

Orbán Anita megerősítette Bóka János értesülését, indoklásaként pedig hangsúlyozta, hogy az EU-s pénzek hazahozatala az új kormány egyik legfontosabb feladata, így azt Magyar Péter és hivatala szigorúan ellenőrzi majd. 

Orbán Anitára egyébként ma még két bizottsági meghallgatás vár, a miniszterjelöltet a nemzetbiztonsági bizottság, valamint a külügyi bizottság is meghallgatja. 

A bizottság az ülés végén 6 igen szavazattal – 2 tartózkodás mellett – jóváhagyta Orbán Anita kinevezését a külügyminiszteri posztra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
