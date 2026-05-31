Szoboszlai újra egy csapatba került barátjával, Haalanddal, a szurkolók nem tiltakoztak
Kihirdették a szurkolók szavazatai alapján összeállított álomcsapatot az első osztályú angol labdarúgó-bajnokság 2025/2026-os szezonja alapján. A Premier League legjobbjaira több mint kétszázezren voksoltak. A Liverpool középpályása, Szoboszlai Dominik ugyanúgy bekerült, mint korábbi salzburgi csapattársa, mai napig jó barátja, a Manchester City-t erősítő csatár, Erling Haaland. A drukkerek úgy vélték, az aranyérmes Arsenalból öt játékosnak is helye van a szezon csapatában.
