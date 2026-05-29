Milák KristófZombori Gáborúszás

Milák Kristóf egymaga elfoglalta a teljes dobogót, van egy komoly bökkenő

A franciaországi Canet-en-Roussillonban folytatódott az úszók Mare Nostrum-sorozata. Milák Kristóf 100 pillangón továbbra is verhetetlen, Franciaországban további három számban indult, mindegyikben dobogóra állhatott. A magyar összkép Milák Kristóf szereplése ellenére sem rózsás: nem jönnek az Eb-szintek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 29. 7:33
Milák Kristóf újra győzött 100 pillangón, a táv magyar olimpiai bajnoka idén is a legjobb ebben az úszószámban Fotó: ZUMA Press Wire/Walter Arce
Milákon kívül Zombori Gábor állt még dobogóra Franciaországban, Monaco után itt is megnyerte a 400 vegyest, de ezúttal sem úszott Eb-szintet, ahogy a Nemzeti Sport beszámolója alapján ez egyetlen más magyar úszónak sem sikerült Canet-en-Roussillonban.

Az országos bajnokság után lapunkban is jeleztük, hogy fájóan kevés Eb-szintidő született, s a helyzet azóta sem javult.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
