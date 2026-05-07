Kós Hubert üzent Milák Kristófnak: „Jót tenne neki”
Az idei év fő versenye úszásban az augusztusi párizsi Európa-bajnokság lesz. Ugyanabban a medencében rendezik az Eb-t, ahol két éve Kós Hubert 200 háton, míg Milák Kristóf 100 pillangón olimpiai bajnok lett. Kós bízik benne, hogy az idei Európa-bajnokságon Milák is tagja lesz a magyar férfi vegyes váltónak, mert abból magyar Eb-arany is lehetne.
