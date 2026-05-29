Medgyessy Péter szerint valódi párbeszédre lenne szükség, nem egymás frusztrálására, bosszantására + videó

Magyar Péter politikai sikerének okáról azt mondta, sok összetevője van, de a legjelentősebb, hogy „volt egy mérhetetlenül nagy elégedetlenség Orbánnal szemben, és ez összehozott mindenkit”, akik a politikai palettán változást akartak. Ilyen erős nyomás pedig a társadalom részéről a korábbi években soha nem volt – húzta alá, hozzátéve, hogy „jó időben, jó helyen jól csinálta, amit csinált”: gyorsan reagált, új színt hozott a politikába, s átvette a Fidesz „szimbolikus politizálási” módszereit.

Annak kapcsán, hogy a Fideszben liberálisként hivatkoznak a Tisza-kormányra, közölte:

ma még nem lehet kategorizálni a kormányt, hogy az liberális, jobboldali, vagy baloldali, hiszen „ez egy konglomerátum, ahol nagyon sok mindenki van együtt”,

miközben vélekedése szerint Magyar Péter vállaltan konzervatív jobboldali.

Magyar Péter az Országgyűlés alakuló ülésén elmondott beszédével kapcsolatban azt mondta: zavarták benne az új kormányfő személyeskedő jellegű megjegyzései, ugyanis azokra nem tudtak reagálni a címzettek, így a távozásra felszólított köztársasági elnök sem.

A „miniszterelnöki habitushoz” hozzátartozik szerinte „az emberi méltóság, (…) az intézmény tisztelete”, így szerinte párbeszédet kellett volna folytatnia a két közjogi méltóságnak. Lehetett volna több olyan megoldást alkalmazni, amellyel a köztársasági elnök eltávozhatott volna „megalázás nélkül is” - vélekedett. Ezzel együtt, tette hozzá, támogatja a köztársasági elnök közvetlen megválasztását, s azt is, hogy „legyen egy nagyobb kompetenciája” is, mert "ezáltal erősödik a kontroll és a demokratikus intézményrendszer" - emelte ki.

A miniszterelnöki mandátum nyolc évre korlátozása kapcsán azt mondta, nem tetszik neki a tervezett megoldás visszamenőleges hatálya,

ugyanakkor az időbeli korlátozással tud azonosulni, az 1990-re vonatkozó időbeli megkötés mellőzésével az „a demokrácia intézményének nagyon jól megfelelne” – mondta.