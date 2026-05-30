Magyar PéterNATOBrüsszelAfDorosz drón

Drón csapódott be Romániában, Magyar Péter mellébeszél, Brüsszel pedig gáncsolja az AfD-t

Orosz drón csapódott be egy romániai társasházba, Magyar Péter szerint felszabadultak az uniós források, de Brüsszelből mást állítanak, és megemlékezést tartottak a parajdi katasztrófa egyéves évfordulóján. Emellett írtunk róla, hogy Brüsszel az AfD európai pártszövetségének betiltásán dolgozik.

Magyar Nemzet
2026. 05. 30. 0:01
Magyar Péter és Ursula von der Leyen Forrás: AFP
Megemlékezést tartottak Parajdon: egy éve nyelte el a víz a sóbányát

Tavaly májusban a Korond-patak vize elárasztotta a parajdi sóbánya legfelső részlegét is. Az eset megpecsételte a létesítmény jövőjét, amely korábban a Sóvidék egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági központja volt. Az egy éves évfordulón helyiek, egykori bányászok és dolgozók gyűltek össze, hogy megemlékezzen a tragédiáról.

Egy évvel a katasztrófa után a bánya továbbra is víz alatt áll, miközben a helyiek még mindig abban bíznak, hogy egyszer újra élet költözhet a térség egyik legismertebb jelképébe.

Brüsszel az AfD európai pártszövetségének betiltásán dolgozik

Németországban rekordot döntött az AfD párt népszerűsége, Brüsszel pedig az európai pártcsaládjuk betiltását készítheti elő. A frakció politikusai kettős mércét és politikai boszorkányüldözést emlegetnek. A Szuverén Nemzetek Európája (ESN) nevű európai pártszövetség – amelynek tagja az AfD, Éric Zemmour francia Visszahódítás (Reconquest) nevű mozgalma, a bolgár Revival, valamint több más jobboldali, nemzeti politikai erő – vizsgálat alá került az Európai Politikai Pártok és Alapítványok Hatóságánál (APPF). 

A hatóság szerint felmerült a gyanú, hogy a szövetség nem felel meg az európai uniós értékeknek.

Borítókép: Magyar Péter és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
