Drón csapódott be Romániában, Magyar Péter mellébeszél, Brüsszel pedig gáncsolja az AfD-t

Megemlékezést tartottak Parajdon: egy éve nyelte el a víz a sóbányát
Tavaly májusban a Korond-patak vize elárasztotta a parajdi sóbánya legfelső részlegét is. Az eset megpecsételte a létesítmény jövőjét, amely korábban a Sóvidék egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági központja volt. Az egy éves évfordulón helyiek, egykori bányászok és dolgozók gyűltek össze, hogy megemlékezzen a tragédiáról.
Egy évvel a katasztrófa után a bánya továbbra is víz alatt áll, miközben a helyiek még mindig abban bíznak, hogy egyszer újra élet költözhet a térség egyik legismertebb jelképébe.
