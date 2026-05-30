Drón csapódott be Romániában, Magyar Péter mellébeszél, Brüsszel pedig gáncsolja az AfD-t

Megemlékezést tartottak Parajdon: egy éve nyelte el a víz a sóbányát

Tavaly májusban a Korond-patak vize elárasztotta a parajdi sóbánya legfelső részlegét is. Az eset megpecsételte a létesítmény jövőjét, amely korábban a Sóvidék egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági központja volt. Az egy éves évfordulón helyiek, egykori bányászok és dolgozók gyűltek össze, hogy megemlékezzen a tragédiáról.