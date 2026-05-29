Megemlékezést tartottak Parajdon: egy éve nyelte el a víz a sóbányát + videó

A megemlékezésen a résztvevők nemcsak a veszteségre, hanem az elmúlt évre is visszatekintettek, amelyet továbbra is a bizonytalanság határozott meg. A bánya állapota változatlan maradt, és a helyreállítás vagy újrahasznosítás lehetőségei azóta sem körvonalazódtak. A Hargita Népe tudósítása szerint a helyiek számára az évforduló egyszerre jelentett emlékezést és szembenézést azzal a ténnyel, hogy a bányakatasztrófa következményei tartósan átalakították Parajd életét.
Május 28-i felvételek a parajdi sóbányából
Egy évvel a katasztrófa után a bánya továbbra is víz alatt áll, miközben a helyiek még mindig abban bíznak, hogy egyszer újra élet költözhet a térség egyik legismertebb jelképébe.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!