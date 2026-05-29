Megemlékezést tartottak Parajdon: egy éve nyelte el a víz a sóbányát + videó

Tavaly májusban a Korond-patak vize elárasztotta a parajdi sóbánya legfelső részlegét is. Az eset megpecsételte a létesítmény jövőjét, amely korábban a Sóvidék egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági központja volt. Az egyéves évfordulón helyiek, egykori bányászok és dolgozók gyűltek össze, hogy megemlékezzen a tragédiáról.

2026. 05. 29. 22:03
A sóbánya tavaly, május 28-án Forrás: AFP
A megemlékezésen a résztvevők nemcsak a veszteségre, hanem az elmúlt évre is visszatekintettek, amelyet továbbra is a bizonytalanság határozott meg. A bánya állapota változatlan maradt, és a helyreállítás vagy újrahasznosítás lehetőségei azóta sem körvonalazódtak. A Hargita Népe tudósítása szerint a helyiek számára az évforduló egyszerre jelentett emlékezést és szembenézést azzal a ténnyel, hogy a bányakatasztrófa következményei tartósan átalakították Parajd életét. 

Május 28-i felvételek a parajdi sóbányából

Egy évvel a katasztrófa után a bánya továbbra is víz alatt áll, miközben a helyiek még mindig abban bíznak, hogy egyszer újra élet költözhet a térség egyik legismertebb jelképébe.

A parajdi sóbánya Erdélyben található és a parajdi sótelep Európa egyik legnagyobb sótartaléka. 2025-ben a bánya felett folyó Korond-patak áradása átszakította a természetes és mesterséges medret és a víz több víznyelőn át ömlött a bányába. A vízbetörés előtt már hetekkel próbálták megfékezni a szivárgást. A bánya környezetében folyamatos szivattyúzás zajlott, a hatóságok pedig helyi veszélyhelyzetet rendeltek el, miután egyre több víz jutott a föld alatti járatokba. A helyzet azonban gyorsan súlyosbodott, mivel a mederben kialakult sérülések és a korábban is ismert geológiai kockázatok miatt az édesvíz egyre nagyobb mennyiségben jutott a föld alatti üregekbe. Minden erőfeszítés ellenére a Telegdy-részleget sem sikerült megmenteni és 2025. május 29-én a bánya legfelső szintjét is elérte a víz.

Borítókép: A sóbánya tavaly, május 28-án (Fotó: AFP)

