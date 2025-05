Drámai felvételeken a parajdi sóbányát zokogva hátrahagyó bányászok

A parajdi sóbánya valamennyi szintjét teljesen elöntötte a Korond-patak vize. A patak napok óta folyamatosan áramlik be a bányarendszerbe, amely immár teljes egészében víz alatt van. Az utolsóként védeni próbált szárny, a Telegdy-ág is áldozatul esett, így a munkások kivonultak, és a bányát véglegesen lezárták. Szakértők szerint a víz nem csupán a kitermelést és a turizmust tette tönkre, de súlyosabb következményeket is előidézhet: ha a só oldódása dominószerűen meggyengíti a föld alatti szerkezetet, a felszínen is mozgások, akár beomlások következhetnek be.

Teljesen megtelt vízzel a parajdi sóbánya, a szerkezet instabillá vált, a felszíni beomlás kockázata nő – a legrosszabb forgatókönyv valósulhat meg. Fotó: MTI/Veres Nándor