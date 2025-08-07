békemegállapodásAzerbajdzsánTrumpÖrményország

Közeledik a béke?

Kaukázusi médiaforrások szerint Nikol Pasinján örmény miniszterelnök, Ilham Alijev azeri elnök, valamint Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a hét végén találkoznak Washingtonban. A háromoldalú egyeztetésen várhatóan békemegállapodást jelenthetnek be, ami gyökeresen megváltoztathatja a posztszovjet térség geopolitikai helyzetét.

Szabó István
2025. 08. 07. 13:56
Nikol Pasinjan örmény miniszterelnök és Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök 2025. július 10-én, találkozott Abu-Dzabiban Fotó: Mohamed AL-HAMMADI Forrás: Örmény Sajtószolgálat/AFP
Közel a béke? A Magyar Nemzet többször beszámolt arról, hogy a Hegyi-Karabah térségéért folytatott konfliktusban Moszkva, Brüsszel, sőt Peking is igyekezett közvetítőként fellépni, eddig kevés kézzelfogható eredménnyel. Bár a harcok hivatalosan lezárultak, a térségben továbbra is feszült a helyzet, az etnikai feszültségek és a menekültek kérdése sem rendeződött véglegesen.

Béke
Az azerbajdzsáni ellenőrzés alatt álló Hegyi-Karabah régió 2023. október 2-án (Fotó: AFP/Emmanuel Dunand)

A háromoldalú találkozó pénteken lehetséges, és amennyiben valóban sor kerül egy békekezdeményezésre, az történelmi áttörést jelentene az Örményország és Azerbajdzsán között évtizedek óta zajló, időről időre fegyveres összecsapásokba torkolló vitás ügyek rendezésében.

Trump újrapozicionálja Amerikát a Kaukázusban?

Donald Trump washingtoni találkozója új szintre emelheti az Egyesült Államok diplomáciai jelenlétét a Kaukázusban. A volt elnök korábban kritikusan tekintett a Biden-adminisztráció közel-keleti és eurázsiai politikájára, és már választási kampányában is hangsúlyozta: kész lenne közvetítőként fellépni nemzetközi konfliktusokban.

Amennyiben Trump közvetítése sikerrel jár, az nemcsak a régió stabilitását segítené elő, hanem komoly politikai fegyvertény lenne az amerikai belpolitikában is.

Kényszerű közeledés

A két kaukázusi vezető az elmúlt hónapokban többször jelezte hajlandóságát egy végleges rendezésre. Nikol Pasinján stabilitásra törekszik, Ilham Alijev, Azerbajdzsán erős embere pedig, sikeres katonai hadműveletek után politikai tőkét kovácsolna a győzelemből – és elismertetné az új realitásokat a nemzetközi porondon.

Borítókép: Nikol Pasinjan örmény miniszterelnök és Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök 2025. július 10-én találkozott Abu-Dzabiban (Fotó: Örmény Sajtószolgálat/AFP/Mohamed Al-Hammadi)


 

