Ciprus átvette az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét

Ciprus átvette csütörtökön a félévente váltakozó európai uniós tanácsi elnökséget; a mintegy egymillió lakosú szigetország június végéig vezeti a tagállami kormányok tanácskozásait, és közvetítő szerepet tölt be a tagországok közötti vitákban. A ciprusi elnökség prioritásai között szerepel Ukrajna további támogatása.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 21:41
Ciprus elnöke, Nikos Christodoulides Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
A mindenkori elnökség fő feladata az uniós jogalkotási folyamatok zavartalan működésének biztosítása. A ciprusi elnökség prioritásai között szerepelnek a versenyképességet erősítő reformok, Ukrajna további támogatása, valamint az illegális migráció elleni fellépés. 

Ciprus elnöke, Nikos Christodoulides Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto
Ciprus elnöke, Nikos Christodoulides  Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Napirenden lesz továbbá a következő hosszú távú uniós költségvetés megalkotásának előkészítése és több, folyamatban lévő jogszabálytervezet, köztük a belső égésű motorok jövőjéről szóló javaslatok megvitatása. Ciprus 2012 után most másodszor tölti be a soros elnöki tisztséget. Az elnökség szimbolikus jelentőséggel bír, mert a sziget 1974 óta megosztott: jogilag ugyan az egész ország EU-tag, az uniós jogszabályok csak a déli részen - a főleg görögök lakta Ciprusi Köztársaságban - érvényesek, a csak Ankara által elismert Ciprusi Török Köztársaságban nem. A ciprusi elnökség hivatalos mottója: "Egy világra nyitott autonóm unió." Ciprus célja, hogy az Európai Unió belső megerősítését a nemzetközi együttműködés és a globális nyitottság megőrzésével valósítsák meg.

Borítókép: Ciprus elnöke, Nikos Christodoulides  (Fotó: AFP)

 

