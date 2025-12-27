Botrányos beismerés: így játszaná ki Magyarország vétóját Ukrajna és az EU

Tarasz Kacska, az európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes elmagyarázta az új „Lviv-formátumot”, amelyet Ukrajna Európai Unióba való integrációjának felgyorsítása érdekében hoztak létre – írta az European Pravda. Az ukrán politikus egy interjúban úgy fogalmazott: „Továbbra is biztos vagyok benne, hogy Ukrajna százszázalékosan és visszafordíthatatlanul halad az Európai Unió felé.”
Kacska: „Az EU-tagság 2030-ra van tervezve. De lehet gyorsabb is”
„Az EU-integráció az egész társadalom törekvése, ezért bármi történjen is, az nem állíthatja meg az EU-csatlakozás felé vezető utat” – mondta az interjúban Tarasz Kacska.
Ukrajna számára fontos, hogy a csatlakozásunkra tett politikai ígéret ne fagyjon be. Ezért teljesen helyes megközelítés az, hogy a békemegállapodásban rögzítsünk valamiféle politikai menetrendet. Mindazonáltal enélkül is van menetrendünk, amelyet az Európai Bizottság jelentett be: a tárgyalások lezárása 2028-ban, a csatlakozás 2030-ban. Bár a pontos dátumok tőlünk is és az Európai Uniótól is függenek. Lehet, gyorsabb lesz
– fogalmazott Kacska, aki azt is kijelentette, hogy az Európai Bizottság is úgy gondolja, hogy Ukrajna a fináléban van a csatlakozást illetően.
Megvan a feladatlista minden tárgyalási fejezethez. Megvan az ütemterv, megvan a 2028-as céldátumra vonatkozó nyilatkozat. Innentől minden kizárólag Ukrajnától függ: a parlamenttől, a kormánytól, az összes intézménytől. Van egy konkrét indikátorlista, amelynek Ukrajnának meg kell felelnie. (…) Az EU-követelmények teljesítése felé vezető utunk alig függ külső tényezőktől
– mondta az ukrán politikus, aki arra a felvetésre, hogy a magyar vétótól is függ az ukrán csatlakozás, azt válaszolta:
Ez az, amit én geopolitikai résznek nevezek, és amit meg kell oldani. Ha az Egyesült Államok és Európa politikai kötelezettségvállalást tesz arra, hogy Ukrajna 2028-ban belép az Európai Unióba, akkor az Orbán-tényező a geopolitikai megállapodások részévé válik.
