Botrányos beismerés: így játszaná ki Magyarország vétóját Ukrajna és az EU

Tarasz Kacska, az európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes elmagyarázta az új „Lviv-formátumot”, amelyet Ukrajna Európai Unióba való integrációjának felgyorsítása érdekében hoztak létre – írta az European Pravda. Az ukrán politikus egy interjúban úgy fogalmazott: „Továbbra is biztos vagyok benne, hogy Ukrajna százszázalékosan és visszafordíthatatlanul halad az Európai Unió felé.”

Az Európai Unió miniszterei és diplomatái az Európai Unió minisztereinek informális találkozóján, Lvivben, december 11-én. Az informális EU-miniszteri csúcstalálkozó december 10-én és 11-én került megrendezésre Lviv városában. A találkozón 27 ország képviselői vettek részt, élükön Marie Bjerre dán európai ügyekért felelős miniszterrel, Marta Kos szomszédsági és bővítési tárgyalásokért felelős európai biztossal, valamint Tarasz Kacska Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettesével Fotó: OLENA ZNAK / ANADOLU

Kacska: „Az EU-tagság 2030-ra van tervezve. De lehet gyorsabb is”

„Az EU-integráció az egész társadalom törekvése, ezért bármi történjen is, az nem állíthatja meg az EU-csatlakozás felé vezető utat” – mondta az interjúban Tarasz Kacska.

Ukrajna számára fontos, hogy a csatlakozásunkra tett politikai ígéret ne fagyjon be. Ezért teljesen helyes megközelítés az, hogy a békemegállapodásban rögzítsünk valamiféle politikai menetrendet. Mindazonáltal enélkül is van menetrendünk, amelyet az Európai Bizottság jelentett be: a tárgyalások lezárása 2028-ban, a csatlakozás 2030-ban. Bár a pontos dátumok tőlünk is és az Európai Uniótól is függenek. Lehet, gyorsabb lesz

– fogalmazott Kacska, aki azt is kijelentette, hogy az Európai Bizottság is úgy gondolja, hogy Ukrajna a fináléban van a csatlakozást illetően.

Megvan a feladatlista minden tárgyalási fejezethez. Megvan az ütemterv, megvan a 2028-as céldátumra vonatkozó nyilatkozat. Innentől minden kizárólag Ukrajnától függ: a parlamenttől, a kormánytól, az összes intézménytől. Van egy konkrét indikátorlista, amelynek Ukrajnának meg kell felelnie. (…) Az EU-követelmények teljesítése felé vezető utunk alig függ külső tényezőktől

– mondta az ukrán politikus, aki arra a felvetésre, hogy a magyar vétótól is függ az ukrán csatlakozás, azt válaszolta: