Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

Ukrajna és Brüsszel kéz a kézben akar kormányváltást Magyarországon

Orbán Viktor miniszterelnök szerint Brüsszel és Ukrajna célja, hogy Magyarországon a nemzeti kormány helyett jöjjön egy Brüsszel- és ukránbarát kormány. Ezen az ukránok aktívan dolgoznak és mindent megtesznek azért, hogy az ukránbarát Tisza Párt kerüljön kormányra.

2025. 10. 10. 10:11
– Magyarország Ukrajna és Brüsszel törekvéseinek útjában áll, ezért akarnak kormányváltást elérni – hangsúlyozta Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában.

A miniszterelnök elmondta, hogy az ukránok bármi áron be akarják vonni a háborúba Európát, be akarnak kerülni a NATO-ba és az Európai Unióba. Pénzre van szükségük a hadseregük és az államuk eltartásához, ezért Magyarországon kormányváltást akarnak.

Brüsszel és Ukrajna célja, hogy a nemzeti kormány helyett jöjjön egy Brüsszel- és ukránbarát kormány

– fogalmazott. 

A kormányfő szerint ez a két szereplő azt gondolja, hogy a kormányváltástól Ukrajna és az unió sorsa jobbra fordulna, a magyaroké azonban biztosan rosszabb lenne.

Az ukránok aktívan dolgoznak, és beépültek a magyar politikába

– fogalmazott a kormányfő, aki szerint a Tisza egy ukránbarát párt, és Ukrajna mindent meg fog tenni, hogy kormányra segítse Magyar Péter pártját.

 

