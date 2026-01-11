Rendkívüli

Itt vannak a legfrissebb tudnivalók a hóhelyzetről, ülésezett az operatív törzs + videó

Fidesz KongresszusŐry Pétermagyar szövetség

Őry Péter: Bárhogy fújjanak is a történelem szelei, mi magyarok talpon fogunk maradni a Kárpát-medencei szülőföldünkön

Őry Péter, Csallóközcsütörtök polgármestere, a Magyar Szövetség alelnöke is beszédet mondott a Fidesz kongresszusán szombaton. A felvidéki politikus beszédében hangsúlyozta a magyarság megmaradásának fontosságát. A Fidesz kongresszusán Orbán Viktor, a Fidesz vezető politikusai és emblematikus jelöltjei mellett felszólaltak azok a határon túli magyar és külföldi patrióta politikusok is, akik támogatják Orbán Viktort és a Fidesz politikáját.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 10:14
Őry Péter Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Őry Péter felszólalása elején elmondta, Felvidéken született meg a modernkori szabad és független Magyarország, ő onnan vitte el a magyarok köszöntését a Fidesz kongresszusára. A politkus beszélt gróf Esterházy Jánosról, akit a fasizmus és kommunizmus egyaránt üldözött, pedig nem tett mást, azt vallotta, hogy „a mi jelünk a kereszt”.

Több mint száz éve a történelem vállunkra helyezte a kisebbségi sors keresztjét is. Nem azért, hogy lesújtson, hanem azért, hogy felemelkedjünk. Nem azért, hogy kevesebbekké, hanem azért, hogy többekké és jobbakká váljunk. Nem azért, hogy megfutamodjunk, hanem azért, hogy minden körülmények között megmaradjunk

– fogalmazott Őry Péter, és hozzátette:

Bárhogy fújjanak is a történelem szelei, van egy jó hírem: Mi magyarok talpon fogunk maradni a Kárpát-medencei szülőföldünkön, Pozsonytól Budapestig, Kassától Kolozsvárig! 

Azért, mert nekünk nemcsak a jelünk, hanem a kimeríthetetlen erőforrásunk  is változatlanul a kereszt – emelte ki. 

Őry Péter beszélt arról is, hogy a felvidéki magyarok a szlovák polgártársaikkal együtt fognak otthon maradni a közös szülőföldjükön, mert „a szlovák államban addig valójában senki nem lehet szabad, míg mindenki nem az”. Mindaddig, míg a szlovák államban a felvidéki magyarságot kollektív bűnösséggel illetik, a szlovák polgártársaink sem lehetnek biztonságban, hiszen őket is bármikor utolérhetik a különféle egyéb kollektív bűnösségi vádak – jegyezte meg, és kiemlete, „mi, felvidéki magyarok az állami jogfolytonosság rendszerének tekintett dekrétumokat tudomásul vettük és tiszteletben tarjuk, mindezt bármiféle büntetőtörvényi kényszerítés nélkül”. – A magyarság kollektív bűnösségét kimondó 13 benesi dekrétumot azonban – bármiféle büntetésekkel is fenyeget bennünket bárki - soha nem fogjuk elismerni – szögezte le. Kiemelte:

Ebben a jogvédelmünkben magunk mellett tudhatjuk a szlovák társadalom egy részét, a magyar kormányt, amelyet az elmúlt 16-17 évben is mindig magunk mögött éreztünk – köszönet érte! – és a határon túli magyar vezetőket is, akik szintén hallatták a hangjukat ebben a kérdésben. És abban is biztosak vagyunk, hogy a közeljövőben magunk mellé fogjuk állítani a szlovák politika többségét is.

– Mindez azért fog sikerülni mert a józan ész, a normalitás képviselői soha nem maradhatnak alul az ab normalitás erőivel szemben. Sem Szlovákiában, sem Magyarországon, sem Európában – tette hozzá a felvidéki magyar politikus. 

A Fidesz jelöltállító kongresszusán kiderült, kik lesznek a kormánypártok egyéni képviselőjelöltjei, akik majd az áprilisi választáson mérettetik meg magukat, és most jelentették be hivatalosan azt is, hogy Orbán Viktor lesz a miniszterelnök-jelölt a tavaszi országgyűlési választáson. A rendezvényen a Fidesz vezető politikusai és emblematikus jelöltjei mellett felszólaltak azok a határon túli magyar és külföldi patrióta politikusok is, akik támogatják Orbán Viktort és a Fidesz politikáját, akik egyetértenek azzal, hogy a Fidesz a biztos választás. 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

