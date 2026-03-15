Felmérés: Zelenszkij személyét és fenyegetését is elutasítják a magyarok

A Nézőpont Intézet kutatása szerint a magyarok 64 százaléka rossz véleménnyel van az ukrán elnökről, a kormányfőnek címzet fenyegetését pedig 79 százalékuk utasítja el. Az ukrán készpénzszállítmány átvizsgálását csak harmaduk ellenzi.

2026. 03. 15. 8:22
Ismert, hogy az ukrán elnök a magyar kormányfő címének az ukrán hadsereg számára való átadásával fenyegetőzött múlt héten. A Nézőpont Intézetnek az MTVA-val együttműködésben készített március eleji közvélemény-kutatásából kiderül, hogy az európai civilizációtól idegen kirohanást a magyarok túlnyomó többsége (79 százaléka) elutasítja. Az kevésbé meglepő, hogy a Fidesz szavazótáborának 97 százaléka rossz véleménnyel van Zelenszkij szavairól, de még a Tisza-szavazók 63 százaléka is ellenezte azt. Igaz, a legnagyobb ellenzéki párt támogatóinak 37 százaléka vagy egyetértett vagy nem tudott állást foglalni a kijelentéssel kapcsolatban.

 

A felmérés szerint a példátlan kirohanás érezhető Volodimir Zelenszkij elnök magyarországi népszerűségén is. A választókorú magyarok 64 (a Fidesz-szavazók 91) százalékának inkább negatív képe van az ukrán elnökről és csak 22 százalékának pozitív. A Tisza Párt szavazói azonban megosztottak a kérdésben: csaknem felük (47 százalék) szimpatizál Ukrajna elnökével, harmaduk (34 százalék) azonban nem.

 

A felmérés szerint ehhez hasonló a megoszlása a Zelenszkij által vezetett ország EU-csatlakozásának is. Hiába az európai nyomásgyakorlás és az ukrán követelőzés a gyors és példa nélküli ukrán EU-csatlakozás ügyében, tízből hét magyar (69 százalék) erről hallani sem akar, s csak ötödük (20 százalék) nyitott a felvételre. Mindez 2025 áprilisa óta romló trendre utal. Akkor a magyarok 62 százaléka ellenezte és még 29 százaléka támogatta Ukrajna felvételét az unióba.

A Tisza Párt tavalyi aláírásgyűjtési akciójának eredményéhez hasonlóan szavazói most is megosztottak, de 42 százalékuk támogatja és csak 44 százalék ellenzi (a többiek nem tudtak vagy nem akartak válaszolni) a háborúban álló keleti szomszédunk felvételét az Európai Unióba.

 

Végül a Nézőpont Intézet kutatása az ukrán készpénzszállítmány ügyéről is megkérdezte a magyarok véleményét. Relatív többségük (45 százalék) egyetért azzal, hogy a magyar hatóságok „megállították és kivizsgálják az Ukrajnába tartó készpénzszállítmányt”, s csak harmaduk (35 százalék) ellenezte az eljárást. Míg a Fidesz-szavazók négyötöde (81 százalék) üdvözölte a fejleményeket, a Tisza-szavazók csaknem kétharmada (63 százalék) az ukrán készpénzszállítók oldalára állt.

 

Összességében elmondható, hogy az Ukrajnával kapcsolatos ügyekben a magyarok többsége kritikus, a Fidesz-tábor egységesen az, míg a Tisza szavazói erősen megosztottak. Érthető, ha Magyar Péter kerüli a kérdést és mindent elkövet azért, hogy Ukrajnáról ne essen szó a magyar választási kampányban.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Ludovic Marin)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
