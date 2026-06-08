őrsi gergelymolnár zsoltmorvai attilaláng zsoltkorrupció

Őrsi Gergely ügyvédje megerősítette: a parkfenntartás királya kötött alkut a fővárosi korrupciós ügyben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Valóban a parkfenntartási biznisz költségvetési csalással vádolt kulcsfigurája tett terhelő vallomást több politikusra is a fővárosi korrupciós ügyben – erősítette meg lapunk korábbi információját Őrsi Gergely ügyvédje, Morvai Attila. A védő szerint a koronatanút többször is meghallgatták az ügyészek, ám vallomásaiban mindig mást mondott, így nem tekinthető hiteles személynek.

Pámer Dávid
2026. 06. 08. 12:35
Forrás: Hír TV
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt nyomoz. A nyomozó ügyészek több tízmilliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon-visszaszerzési eljárás is folyamatban van.

Több mint tíz évig zajlott vesztegetés

Az ügyészség az ügyben közleményt is kiadott: a gyanú lényege szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget ténylegesen irányító vállalkozó, ezen cég és az azzal azonos cégcsoporthoz tartozó más vállalkozások érdekében szerződések folyamatos biztosítása, azok zavartalan fenntartása, illetve szerződési feltételek javítása céljából 2011-2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezető és politikai pozíciót betöltő személyeket vesztegetett meg. A vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a kétmilliárd forintot.

Pártokon átívelő együttműködés 

A gyanú szerint kezdetben a vállalkozó a budapesti III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péter fideszes alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, aki azon, az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében 70-30 százalékos arányban osztozott a volt óbudai szocialista Czeglédy Gergő önkormányzati képviselővel. A főügyészség hozzátette: az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezen arányt megfordították. Puskás és Czeglédy a parkfenntartási szerződést rendszeresen támadó Szkaliczki Tünde volt momentumos önkormányzati képviselőnek – a vállalkozó és Matisz Károly pártigazgató közreműködésével – e támadások befejezéséért szintén juttatott a pénzből, illetve a vállalkozó Matiszt külön is vesztegette a pártjába tartozó más képviselők befolyásolásáért.

A vállalkozó a budapesti II. kerületi önkormányzatnál előbb Láng Zsolt, majd Őrsi Gergely polgármestereknek is rendszeresen juttatott vesztegetési pénzt, illetve kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért polgármesterségét követően Lángnak, továbbá Gór Csaba választókerületi elnöknek is fizetett – állt az ügyészségi közleményben.

Molnár Zsolt pártvezetői befolyására hivatkozott 

Az ügyészség hangsúlyozta, hogy az üzletember ezen túlmenően Molnár Zsolt akkori MSZP-s országgyűlési képviselőnek is folyamatosan fizetett korrupciós pénzeket önkormányzati politikusok feletti pártvezetői befolyása érvényesítéséért. E pénzek kérése kapcsán Molnár több esetben a kapcsolataira, illetve a vesztegetési pénzekből történő állítólagos továbbosztásra hivatkozott.

Korrupció a közétkeztetésnél is 

Az ügy másik szála szerint ugyanezen vállalkozó segítségével egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért a korábban megjelölt önkormányzati vezetőket. A cégcsoport képviselője a vállalkozó közreműködésével ugyanilyen okból Kőhegyi István pécsi vezető politikusnak is juttatott pénzt Molnár Zsolton keresztül.

Az ügynek 32 gyanúsítottja van.

add-square Korrupció a fővárosban

Fővárosi korrupció: letartóztatta a bíróság a volt momentumos politikusokat

Korrupció a fővárosban 10 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekföld

Virtuális lincselés

Bogár László avatarja

Ez már messze nem egyszerűen „csak” manipuláció, mint a „régi szép időkben”, hanem a valóság korlátlan és folyamatos újraalkotása a korlátlan hatalmi akarat szerint.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.