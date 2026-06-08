Őrsi Gergely ügyvédje megerősítette: a parkfenntartás királya kötött alkut a fővárosi korrupciós ügyben

Az ügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt nyomoz. A nyomozó ügyészek több tízmilliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon-visszaszerzési eljárás is folyamatban van.

Több mint tíz évig zajlott vesztegetés

Az ügyészség az ügyben közleményt is kiadott: a gyanú lényege szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget ténylegesen irányító vállalkozó, ezen cég és az azzal azonos cégcsoporthoz tartozó más vállalkozások érdekében szerződések folyamatos biztosítása, azok zavartalan fenntartása, illetve szerződési feltételek javítása céljából 2011-2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezető és politikai pozíciót betöltő személyeket vesztegetett meg. A vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a kétmilliárd forintot.

Pártokon átívelő együttműködés

A gyanú szerint kezdetben a vállalkozó a budapesti III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péter fideszes alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, aki azon, az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében 70-30 százalékos arányban osztozott a volt óbudai szocialista Czeglédy Gergő önkormányzati képviselővel. A főügyészség hozzátette: az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezen arányt megfordították. Puskás és Czeglédy a parkfenntartási szerződést rendszeresen támadó Szkaliczki Tünde volt momentumos önkormányzati képviselőnek – a vállalkozó és Matisz Károly pártigazgató közreműködésével – e támadások befejezéséért szintén juttatott a pénzből, illetve a vállalkozó Matiszt külön is vesztegette a pártjába tartozó más képviselők befolyásolásáért.

A vállalkozó a budapesti II. kerületi önkormányzatnál előbb Láng Zsolt, majd Őrsi Gergely polgármestereknek is rendszeresen juttatott vesztegetési pénzt, illetve kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért polgármesterségét követően Lángnak, továbbá Gór Csaba választókerületi elnöknek is fizetett – állt az ügyészségi közleményben.