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Fővárosi korrupció: letartóztatta a bíróság a volt momentumos politikusokat

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Letartóztatta a két volt momentumos politikust és további két személyt a bíróság – tudta meg a Magyar Nemzet. A fővárosi önkormányzatokat érintő korrupciós ügy további fideszes és volt szocialista érintettjei ügyében később várható döntés.

Pámer Dávid
2026. 06. 04. 13:54
Forrás: police.hu
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A vállalkozó a budapesti II. kerületi önkormányzatnál előbb Láng Zsolt, majd Őrsi Gergely polgármestereknek is rendszeresen jutatott vesztegetési pénzt, illetve kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért polgármesterségét követően Lángnak, továbbá Gór Csaba választókerületi elnöknek is fizetett – áll az ügyészségi közleményben.

Molnár Zsolt is folyamatosan kapta a vesztegetési pénzt

Az ügyészség hangsúlyozta, hogy az üzletember ezen túlmenően Molnár Zsolt akkori MSZP-s országgyűlési képviselőnek is folyamatosan fizetett korrupciós pénzeket önkormányzati politikusok feletti pártvezetői befolyása érvényesítéséért. E pénzek kérése kapcsán Molnár több esetben a kapcsolataira, illetve a vesztegetési pénzekből történő állítólagos továbbosztásra hivatkozott.

Korrupció a közétkeztetésnél is

Az ügy másik szála szerint ugyanezen vállalkozó segítségével egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért a korábban megjelölt önkormányzati vezetőket. A cégcsoport képviselője a vállalkozó közreműködésével ugyanilyen okból Kőhegyi István pécsi vezető politikusnak is juttatott pénzt Molnár Zsolton keresztül.

A napokban kihallgatott gyanúsítottak közül nyolcan őrizetben vannak, letartóztatásukat az ügyészség indítványozta, a kényszerintézkedések tárgyában a bíróság ma dönt – írta az ügyészség, hozzátéve, hogy az ügy most kihallgatott többi gyanúsítottja az említett vállalkozónak a vesztegetéshez szükséges pénzek biztosításában segédkezett.

Kipakolt a kulcsfigura

Az ügyészség által meg nem nevezett vállalkozó információink szerint nem más, mint a Pannonpark Kft. volt tulajdonosa, Z. Zsolt. Róla csütörtök reggeli cikkünkben írtuk meg, hogy csupán öt év tíz hónap szabadságvesztést indítványozott az üzletemberre az ügyészség, amennyiben a váddal egyezően beismerő vallomást tesz az ellene évekkel ezelőtt indult büntetőügy előkészítő ülésén. Pedig a többek között kertészeti, parkfelújítási megrendeléseket a fővárosban rendre elnyerő Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosát súlyos bűncselekményekkel, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással, gazdasági csalással, versenykorlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban és okirat-hamisítással vádolták meg.

Úgy tudjuk, az enyhe ügyészi indítvány egyik oka, hogy Z. Zsolt alkut köthetett a hatóságokkal, és többek között a kedden kirobbant korrupciós botrány érintettjeire vallott. Ráadásul Z. Zsolt egy évet letartóztatásban, majd bűnügyi felügyeletben volt, ami beleszámít a büntetésébe.

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