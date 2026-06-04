Alku: fővárosi politikusokra vallhatott a parkfenntartás királya

Összefonódás fővárosi kerületekkel

Korábbi írásunkban kitértünk arra is, hogy információink szerint Z. Zsolt jó ideje összefonódott fővárosi politikusokkal és önkormányzatokkal. Az a céghálózat, amely fölött hivatalosan nem, ám informálisan felügyel, számos, közpénzt érintő megrendelésben is tetten érhető. Erről korábban a Szabad Európa számolt be cikksorozatában.

Az érintett kerületek közé tartozik például Újbuda, Zugló, a II. kerület, Újpest és Óbuda is. Utóbbit igazolhatja, hogy sajtóinformációk szerint az óbudai polgármester és társai korrupciós ügyében nyomozó Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) egy parkfenntartási/kertészeti munkákról szóló szerződést is elvitt az önkormányzattól az egyik kutatás során. A Szabad Európa korábbi, politikai körökből származó információi szerint a számlagyáras, parkolásos, parkfenntartásos ügyeknek a feje egy-két ember, köztük Z. Zsolt, aki a lap korábbi cikke szerint évtizedek óta együttműködik az önkormányzati tenderek kapcsán Molnár Zsolttal, illetve a Molnár köréhez tartozó fővárosi ellenzéki politikusokkal. Információink szerint Molnár ráadásul évtizedek óta nagyon jó viszonyban van Z. Zsolttal, évekkel ezelőtt akkori feleségeiknek közös vállalkozása is volt.

Megszólalt az egyik fideszes politikus

Molnár Zsolt az egyike azoknak, akit kedden előállítottak az ügyészségi nyomozók. Rajta kívül Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert, illetve elődjét, a fideszes Láng Zsoltot, valamint a Fidesz kerületi frakcióvezetőjét, Gór Csabát és a szintén fideszes Puskás Pétert, Óbuda volt alpolgármesterét állították elő. Molnár Zsolt letartóztatását indítványozta az ügyészség. Gór Csaba szerdán megszólalt az Indexnek. A politikus megalapozatlannak tartja a vele szemben megfogalmazott gyanút. Hozzátette, hogy őt nem vették őrizetbe, a kihallgatása után hazamehetett. Gór elmondta azt is, hogy visszalépett az MNB-alapítvány kuratóriumából. A korrupciós ügynek van két volt momentumos érintettje is.