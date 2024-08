Kinyitjuk az óbudai korrupciós botrány aktáit – Mindent borított az egykori bűntárs (1. rész)

az önkormányzat által F. László cégeinek adott megbízások rendre úgy teljesülnek, hogy az önkormányzat által a saját költségvetéséből rendelkezésre bocsátott pénz rendszeresen visszaosztásra kerül nagyobb részben F. László, kisebb részben D. Róbert részére. Összefoglalva: F. László, D. Róbert és a polgármester az önkormányzat költségvetéséből származó pénzösszegeket sikkasztják el – ecsetelte a nyomozó ügyészeknek a kipakoló bűntárs, aki hozzátette, a polgármester részét F. Lászlónak kellett adni, így feltételezhetően azt ő továbbította Kiss Lászlónak.

A dokumentumokból kiderül, hogy a férfi átnyújtott egy pendrive-ot is kihallgatóinak, amin terhelő bizonyítékok vannak a korrupciós hálózat szereplőire nézve. „Az adathordozón találhatók videó- és hangfájlok is. Ezeket a videókat és hangfelvételeket én készítettem titokban. Elmondom, hogy amit most előadtam, arról eddig senkinek sem beszéltem