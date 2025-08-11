Orbán ViktorDigitális Polgári Körgyűlés

Orbán Viktor valamire készül + fotók

Hamarosan megtartják a digitális polgári körök első találkozóját.

2025. 08. 11. 12:25
Gőzerővel készülnek a digitális polgári körök első találkozójára – derült ki Orbán Viktor legfrissebb bejegyzéséből. A miniszterelnök az alapítói röpgyűlésről tett közzé képeket és hozzátette; már lehet jelentkezni a találkozóra. 

Ahogy arról korábban beszámoltunk,  a találkozó szeptember 20-án, 12 órától a Papp László-arénában lesz, ahol beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek a szervezők. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az eseményen kizárólag a Digitális Polgári Körök tagjai vehetnek részt. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.

