Orbán Viktor valamire készül + fotók

Gőzerővel készülnek a digitális polgári körök első találkozójára – derült ki Orbán Viktor legfrissebb bejegyzéséből. A miniszterelnök az alapítói röpgyűlésről tett közzé képeket és hozzátette; már lehet jelentkezni a találkozóra.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a találkozó szeptember 20-án, 12 órától a Papp László-arénában lesz, ahol beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek a szervezők. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az eseményen kizárólag a Digitális Polgári Körök tagjai vehetnek részt. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.

