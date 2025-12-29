Az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) házkutatást tartott a Kárpátaljai Területi Központ és Szociális Támogatás (TCK és SP) vezetőjénél, Andrij Savcsuknál. A vizsgálatok a beszámolók szerint továbbra is zajlanak a regionális vezető otthonában – számolt be az esetről cikkében az Origo.
Házkutatás és botrányok az ukrán vezető körül
Újabb botrány van kialakulóban a Kárpátaljai Területi Központ vezetője körül. Korábban a központ munkatársai ellen számos esetben tettek panaszt szolgálatra kötelezett férfiakkal szemben tanúsított brutális és erőszakos módszerekkel kapcsolatban.
A történtekről Vitalij Glagola újságíró számolt be, belső forrásait idézve, hozzátéve, hogy egyelőre nincsenek részletek a hatósági eljárással kapcsolatban.
A Kárpátaljai TCK és SP korábban már több botrány szereplője volt. Ősszel például Dmitrij Lubinets, a Verhovna Rada ombudsmanja jelezte, hogy egy helyi nő panaszt tett: állítása szerint a központ munkatársai jogtalanul tartották fogva apját és bántalmazták, ami végül a férfi halálát okozta. A szervezet erre reagálva azt közölte, hogy a katonai szolgálatra kötelezett férfi szívinfarktus következtében hunyt el, nem pedig bántalmazás miatt.
Kommentár nélkül. A titkosszolgálati körökből rendre bennfentes információkat szállító Vitalij Glagola ungvári újságíró beszámolója szerint hétfőn összehangolt SZBU-akció keretében házkutatást tartottak több kárpátaljai toborzófőnöknél
– írja közösségi oldalán Dunda György, a Kárpátaljai Igaz Szó újságírója, aki egy videót is megosztott a Facebookon.
A megyei TCK parancsnokánál, Andrij Szavcsuknál állítólag 100 ezer dollárnyi készpénzt találtak... Ne feledjük azt sem, a korrupcióellenes hatóságok még szombaton kormánypárti képviselőket – köztük egy kárpátaljai honatyát – hoztak hírbe súlyos pénzügyi vádakkal. (Csak egy zárójeles megjegyzés: van akinek háború, szenvedés, vér jut, másnak meg ezekkel átitatott dollárok.)
– teszi hozzá.
Mutatjuk a felvételt:
Nemrég közöltünk cikket arról, hogy megrázó videót osztott meg Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője az ukrajnai kényszersorozásról. A felvételen brutális utcai erőszak látható: civileket rángatnak el a toborzók fényes nappal, az ünnepek előtt.
Kreml: Vlagyimir Putyin beszámolt Donald Trumpnak a rezidenciája elleni ukrán dróntámadásról
A támadás hétfőre virradó éjjel történt, 91 csapásmérő drón bevetésével.
Így vélekedett Trump erőfeszítéseiről az orosz különmegbízott
Világszerte elismerik az amerikai elnök béketörekvését.
Borzalmas tragédia: felesége szeme láttára sodorta el a lavina a magyar túrázót
Esélye sem volt az 52 éves férfinek.
Több mint háromezer migráns vesztette életét idén Spanyolország felé tartva
Továbbra is az Atlanti-óceánon található útvonal a legveszélyesebb.
