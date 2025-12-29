andrij savcsukkényszersorozásbotrányerőszak

Házkutatás és botrányok az ukrán vezető körül

Újabb botrány van kialakulóban a Kárpátaljai Területi Központ vezetője körül. Korábban a központ munkatársai ellen számos esetben tettek panaszt szolgálatra kötelezett férfiakkal szemben tanúsított brutális és erőszakos módszerekkel kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 22:02
Ukrán férfi a fronton
Ukrán férfi a fronton Forrás: AFP
Az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) házkutatást tartott a Kárpátaljai Területi Központ és Szociális Támogatás (TCK és SP) vezetőjénél, Andrij Savcsuknál. A vizsgálatok a beszámolók szerint továbbra is zajlanak a regionális vezető otthonában – számolt be az esetről cikkében az Origo.

Egy kárpátaljai nő szerint az ukrán TCK tagjai jogtalanul tartották fogva és bántalmazták apját, amibe belehalt.
Egy kárpátaljai nő szerint az ukrán TCK tagjai jogtalanul tartották fogva és bántalmazták apját, amibe belehalt (Fotó: AFP)

A történtekről Vitalij Glagola újságíró számolt be, belső forrásait idézve, hozzátéve, hogy egyelőre nincsenek részletek a hatósági eljárással kapcsolatban.

A Kárpátaljai TCK és SP korábban már több botrány szereplője volt. Ősszel például Dmitrij Lubinets, a Verhovna Rada ombudsmanja jelezte, hogy egy helyi nő panaszt tett: állítása szerint a központ munkatársai jogtalanul tartották fogva apját és bántalmazták, ami végül a férfi halálát okozta. A szervezet erre reagálva azt közölte, hogy a katonai szolgálatra kötelezett férfi szívinfarktus következtében hunyt el, nem pedig bántalmazás miatt.

Kommentár nélkül. A titkosszolgálati körökből rendre bennfentes információkat szállító Vitalij Glagola ungvári újságíró beszámolója szerint hétfőn összehangolt SZBU-akció keretében házkutatást tartottak több kárpátaljai toborzófőnöknél

 – írja közösségi oldalán Dunda György, a Kárpátaljai Igaz Szó újságírója, aki egy videót is megosztott a Facebookon.

A megyei TCK parancsnokánál, Andrij Szavcsuknál állítólag 100 ezer dollárnyi készpénzt találtak... Ne feledjük azt sem, a korrupcióellenes hatóságok még szombaton kormánypárti képviselőket – köztük egy kárpátaljai honatyát – hoztak hírbe súlyos pénzügyi vádakkal. (Csak egy zárójeles megjegyzés: van akinek háború, szenvedés, vér jut, másnak meg ezekkel átitatott dollárok.)

 – teszi hozzá.

Mutatjuk a felvételt:

Nemrég közöltünk cikket arról, hogy megrázó videót osztott meg Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője az ukrajnai kényszersorozásról. A felvételen brutális utcai erőszak látható: civileket rángatnak el a toborzók fényes nappal, az ünnepek előtt.

Borítókép: Ukrán férfi a fronton (Fotó: AFP)

