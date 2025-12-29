Házkutatás és botrányok az ukrán vezető körül

A történtekről Vitalij Glagola újságíró számolt be, belső forrásait idézve, hozzátéve, hogy egyelőre nincsenek részletek a hatósági eljárással kapcsolatban.

A Kárpátaljai TCK és SP korábban már több botrány szereplője volt. Ősszel például Dmitrij Lubinets, a Verhovna Rada ombudsmanja jelezte, hogy egy helyi nő panaszt tett: állítása szerint a központ munkatársai jogtalanul tartották fogva apját és bántalmazták, ami végül a férfi halálát okozta. A szervezet erre reagálva azt közölte, hogy a katonai szolgálatra kötelezett férfi szívinfarktus következtében hunyt el, nem pedig bántalmazás miatt.

Kommentár nélkül. A titkosszolgálati körökből rendre bennfentes információkat szállító Vitalij Glagola ungvári újságíró beszámolója szerint hétfőn összehangolt SZBU-akció keretében házkutatást tartottak több kárpátaljai toborzófőnöknél

– írja közösségi oldalán Dunda György, a Kárpátaljai Igaz Szó újságírója, aki egy videót is megosztott a Facebookon.