Rendkívüli

Elhunyt Brigitte Bardot, a francia filmművészet ikonja + galéria

ukrajnavolodimir zelenszkijnabutimur mindics

Mindics tagad, Zelenszkij emberét megtalálták Izraelben

Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij egykori legközelebbi barátja és a Kvartal 95 társalapítója először szólalt meg azóta, hogy novemberben elhagyta Ukrajnát a százmillió dolláros Enerhoatom-korrupciós botrány kirobbanása előtt. Az interjúban kifogásolta az ügy médiavisszhangját Mindics. Elmondta azt is, hogy beszélt-e mostanában Zelenszkijjel vagy Jermakkal.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 13:58
Zelenszkij haverja kitáltalt (Fotó: AFP)
Zelenszkij haverja kitáltalt (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök régi barátja és a Kvartal 95 stúdió társalapítója, aki az elmúlt évek egyik legnagyobb ukrán korrupciós botrányának központi figurája, novemberben elhagyta Ukrajnát néhány nappal azelőtt, hogy hivatalosan gyanúsítottá vált volna egy körülbelül százmillió dolláros sikkasztási és vesztegetési ügyben, amely az állami Enerhoatom atomenergia-vállalatot érinti. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) szerint Mindics irányította a rendszert, amelyben vállalkozóktól 10-15 százalékot szedtek be szerződésekért cserébe, és a pénzt egy titkos irodában mosták tisztára. 

Zelenszkijről és Jermakról beszélt Mindics (Fotó: AFP)
Zelenszkijről és Jermakról beszélt Mindics (Fotó: AFP)

Az ügyben érintett volt több magas rangú tisztviselő, köztük Herman Haluscsenko volt energia-, majd igazságügyi miniszter, aki lemondott, valamint Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes és Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági Tanács titkára. Zelenszkij elnök szankciókat vezetett be Mindics ellen és hangsúlyozta, hogy háborús időben nincs helye baráti kapcsolatoknak ilyen ügyekben.

Az Ukrainszka Pravda újságírói Izraelben találták meg most Mindicset, ahol interjút is adott. Ez volt az első nyilatkozata az ország elhagyása óta. 

Frusztráltságát fejezte ki a nyomozás médiavisszhangja miatt, mondván, hogy a jelentések őt mutatják be az állítólagos cselszövés központi alakjaként. Mindics szerint a média szélsőségesként és bűnösként ábrázolja őt.

Szerinte bűnösnek állítják be őt. Állítása szerint utazását előre tervezte, nem menekülés volt, régóta nem beszél Zelenszkijjel, és tagadta szoros kapcsolatát Andrij Jermakkal, az elnök korábbi kabinetfőnökével, aki szintén lemondott az ügy kapcsán. Cáfolta, hogy köze lenne a Fire Point nevű védelmi céghez, amely a háború alatt hatalmas drónbeszerzési szerződéseket kapott állami és nyugati forrásokból. 

Mindics az egész ügyet manipulációnak és politikai támadásnak nevezte, és jelezte, hogy izraeli állampolgárságával nem tervez visszatérni Ukrajnába.

Borítókép: Zelenszkij haverja kitálalt (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.