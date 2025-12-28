Mindics tagad, Zelenszkij emberét megtalálták Izraelben

Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök régi barátja és a Kvartal 95 stúdió társalapítója, aki az elmúlt évek egyik legnagyobb ukrán korrupciós botrányának központi figurája, novemberben elhagyta Ukrajnát néhány nappal azelőtt, hogy hivatalosan gyanúsítottá vált volna egy körülbelül százmillió dolláros sikkasztási és vesztegetési ügyben, amely az állami Enerhoatom atomenergia-vállalatot érinti. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) szerint Mindics irányította a rendszert, amelyben vállalkozóktól 10-15 százalékot szedtek be szerződésekért cserébe, és a pénzt egy titkos irodában mosták tisztára.

Az ügyben érintett volt több magas rangú tisztviselő, köztük Herman Haluscsenko volt energia-, majd igazságügyi miniszter, aki lemondott, valamint Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes és Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági Tanács titkára. Zelenszkij elnök szankciókat vezetett be Mindics ellen és hangsúlyozta, hogy háborús időben nincs helye baráti kapcsolatoknak ilyen ügyekben.

Az Ukrainszka Pravda újságírói Izraelben találták meg most Mindicset, ahol interjút is adott. Ez volt az első nyilatkozata az ország elhagyása óta.

Frusztráltságát fejezte ki a nyomozás médiavisszhangja miatt, mondván, hogy a jelentések őt mutatják be az állítólagos cselszövés központi alakjaként. Mindics szerint a média szélsőségesként és bűnösként ábrázolja őt.

Szerinte bűnösnek állítják be őt. Állítása szerint utazását előre tervezte, nem menekülés volt, régóta nem beszél Zelenszkijjel, és tagadta szoros kapcsolatát Andrij Jermakkal, az elnök korábbi kabinetfőnökével, aki szintén lemondott az ügy kapcsán. Cáfolta, hogy köze lenne a Fire Point nevű védelmi céghez, amely a háború alatt hatalmas drónbeszerzési szerződéseket kapott állami és nyugati forrásokból.

Mindics az egész ügyet manipulációnak és politikai támadásnak nevezte, és jelezte, hogy izraeli állampolgárságával nem tervez visszatérni Ukrajnába.

