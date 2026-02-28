Rendkívüli

Orbán Viktor: A terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük

medveRomániaáldozat

Fényes nappal, a saját kertjében rontott rá a medve egy férfira

Az áldozatot súlyos sérülésekkel szállították kórházba, az agresszív állatot később kilőtték.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 17:20
Saját kertjében, házától mintegy 50 méternyire ért medvetámadás egy középkorú férfit a székelyföldi Patakfalván pénteken – számolt be róla a Székelyhon hírportál.

Romániában egy felmérés 10-13 ezerre becsülte a vadon élő barnamedvék számát  (Fotó: Shutterstock)

Az áldozatot karján és csípőjén több mély harapással szállították a székelyudvarhelyi kórházba. Jelenleg az ortopédiai osztályon fekszik, ahol a sebeit látják el, hogy ne fertőződjenek el, de a férfinak hamarosan műtétre is szüksége lesz, mivel bal karját úgy érte a harapás, hogy a könyöke is eltört.

Elfogadhatatlan, hogy a medve fényes nappal rátámad valakire a saját kertjében

–  jelentette ki Sándor István, a község alpolgármestere. Elmondása szerint az áldozat felesége tárcsázta a 112-es segélyhívó számot, a sérült férfi eszméleténél volt, amikor elszállította a mentő.

A bocsok nélküli, kifejlett nőstény medvét az alpolgármesterből, a csendőrség és a vadásztársulat munkatársaiból, valamint az állatorvosból álló, nem sokkal később megérkezett bizottság tagjai még a ház közelében találták.

Ők a kerítéstől mindössze 100 méterre látták a nagyvadat, amely a kiérkezésükkor sem hagyta el a helyszínt, és agresszívan viselkedett. A helyzetet mérlegelve egyértelművé vált, hogy ki kell lőni, amit megtettek.

A bukaresti kormány novemberben hozott sürgősségi rendeletében egyszerűsítette a medvetámadások esetén alkalmazandó eljárást, lehetővé téve, hogy azonnal kilőjék a településekre bejáró barnamedvéket. Romániában a tavaly áprilisi felmérés 10-13 ezerre becsülte a vadon élő barnamedvék számát, ami szakemberek szerint háromszorosa az optimális egyedszámnak. A településekre bejáró nagyvadak nemcsak tetemes anyagi károkat okoznak, hanem az elmúlt 5-6 évben több mint 150 esetben támadtak emberre, ebből több mint tíz halállal végződött.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


