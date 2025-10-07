Medve sétált be kedd este a Japán keleti részén lévő Gunma prefektúra egyik áruházába, ahol rátámadt a vásárlókra – közölte a rendőrség, hozzátéve, hogy a medvetámadásnak két sebesültje van. A medve elmenekült a helyszínről.
Úgy sétált be a medve az áruházba, mint bárki, akinek zsemle meg felvágott kellene
Két ember azonban megsérült.
A tájékoztatás szerint az egyik vásárlót kórházba vitték, a helyi hatóságok pedig arra figyelmeztették a környékbelieket, egyelőre maradjanak otthonaikban és legyenek elővigyázatosak. A medve – a biztonsági kamerák felvétele szerint – mintegy 1,4 méter magas volt.
