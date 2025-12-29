Török Gábor az MLSZ-ben: kívülállóként kritizál, belül fegyelmezetten szavaz

A magyar válogatott veresége, a világbajnoki szereplés kivívásának elvesztett reménye sokakban mély sebet ejtett. Török Gáborban is, aki – miként előrebocsátotta – ritkán ír a magyar labdarúgásról, az Írország elleni vereség más napján mégis késztetést érzett arra, hogy közkinccsé tegye a véleményét.

Török Gábor és Csányi Sándor az MLSZ közgyűlésén 2014-ben (Fotó: Szabó Miklós)

Az ismert politológus a műfaját tekintve pamfletnek tekinthető elemzésében – a történések ismeretében azt is mondhatjuk, jó érzékkel – hitet tett Marco Rossi mellett, kijelentve, nem a szövetségi kapitányon és a válogatott játékosain kell elverni a port a fájdalmas vereségért.

Vegytiszta ellenzéki narratíva

Mondandójának lényege azonban messzebbre mutat. A sorok között nem is annyira elrejtve kritikai éllel többszörösen kiemelte, miszerint Magyarországon a „politikai haszonlesők” érdekeit szolgálva sajátos, a teljesítmény, a versenyszellem és a tudás érvényre jutását akadályozó politikai érdekháló szövi át a sportágat.

Jól ismert ellenzéki narratíva, nincs ebben semmi újdonság.

A vélemény szent és szabad, mint bárki másnak, Török Gábornak természetesen szíve joga bírálatot megfogalmazni nem csupán a magyar labdarúgásról, hanem a sportágat – szerinte – károsan befolyásoló társadalmi, politikai mechanizmusokról is.

Milyen munkát végez Török Gábor az MLSZ-ben?

Elemzésében a politológus ugyanakkor elmulasztotta megemlíteni, hogy ő maga is tagja a magyar labdarúgást irányító legfontosabb testületnek, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnökségének, ekképpen neki is osztoznia kell a magyar labdarúgás felvirágoztatására hozott döntésekért vállalt felelősségben.

Török Gábor 2015 óta tagja az MLSZ elnökségének. A szövetség honlapjának dokumentumtára szerint a grémium 2015 óta több mint ezer határozatot hozott. Azzal a céllal fordultunk az MLSZ főtitkárához, Vági Mártonhoz, hogy támpontot kapjunk Török Gábornak az MLSZ elnökségében végzett immár egy évtizedes tevékenységéről.

Az alábbi kérdésekre kértünk választ Vági Mártontól:

1. Török Gábor a mögöttünk hagyott évtized során hány előterjesztést nyújtott be az MLSZ elnökségéhez?