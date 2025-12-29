MLSZpolitikaTörök Gábormagyar válogatott

Török Gábor az MLSZ-ben: kívülállóként kritizál, belül fegyelmezetten szavaz

Török Gábor politológus a Magyarország–Írország világbajnoki selejtező után érdes véleményt fogalmazott meg a magyar labdarúgás hátországáról. A közismert politikai elemző látlelete, annak időzítése azért pikáns, mert egy évtizede ő maga is tagja a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségének, s legalábbis a nyilvánosság előtt nem ismert, hogy eme szerepkörében kitartóan, határozottan bírálná a magyar futball jelenét, jövőjét alakító viszonyrendszert, döntési mechanizmust, továbbá különvéleményét korábban határozottan manifesztálta volna. Az MLSZ-hez fordultunk annak érdekében, hogy képet alkothassunk Török Gábornak a szervezet elnökségi tagjaként a magyar futball felvirágoztatásáért végzett munkásságáról, valamint gondolatainak fogadtatásáról a szövetségen belül.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 5:07
Török Gábor tagja az MLSZ elnökségének, a magyar futballt azonban politológusként kritizálta
Török Gábor tagja az MLSZ elnökségének, a magyar futballt azonban politológusként kritizálta Forrás: Mandiner/Földházi Árpád
A magyar válogatott veresége, a világbajnoki szereplés kivívásának elvesztett reménye sokakban mély sebet ejtett. Török Gáborban is, aki – miként előrebocsátotta – ritkán ír a magyar labdarúgásról, az Írország elleni vereség más napján mégis késztetést érzett arra, hogy közkinccsé tegye a véleményét.

Török Gábor és Csányi Sándor az MLSZ közgyűlésén 2014-ben
Török Gábor és Csányi Sándor az MLSZ közgyűlésén 2014-ben (Fotó: Szabó Miklós)

Az ismert politológus a műfaját tekintve pamfletnek tekinthető elemzésében – a történések ismeretében azt is mondhatjuk, jó érzékkel – hitet tett Marco Rossi mellett, kijelentve, nem a szövetségi kapitányon és a válogatott játékosain kell elverni a port a fájdalmas vereségért.

Vegytiszta ellenzéki narratíva

Mondandójának lényege azonban messzebbre mutat. A sorok között nem is annyira elrejtve kritikai éllel többszörösen kiemelte, miszerint Magyarországon a „politikai haszonlesők” érdekeit szolgálva sajátos, a teljesítmény, a versenyszellem és a tudás érvényre jutását akadályozó politikai érdekháló szövi át a sportágat.

Jól ismert ellenzéki narratíva, nincs ebben semmi újdonság.

A vélemény szent és szabad, mint bárki másnak, Török Gábornak természetesen szíve joga bírálatot megfogalmazni nem csupán a magyar labdarúgásról, hanem a sportágat – szerinte – károsan befolyásoló társadalmi, politikai mechanizmusokról is.

Milyen munkát végez Török Gábor az MLSZ-ben?

Elemzésében a politológus ugyanakkor elmulasztotta megemlíteni, hogy ő maga is tagja a magyar labdarúgást irányító legfontosabb testületnek, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnökségének, ekképpen neki is osztoznia kell a magyar labdarúgás felvirágoztatására hozott döntésekért vállalt felelősségben.

Török Gábor 2015 óta tagja az MLSZ elnökségének. A szövetség honlapjának dokumentumtára szerint a grémium 2015 óta több mint ezer határozatot hozott. Azzal a céllal fordultunk az MLSZ főtitkárához, Vági Mártonhoz, hogy támpontot kapjunk Török Gábornak az MLSZ elnökségében végzett immár egy évtizedes tevékenységéről.

Az alábbi kérdésekre kértünk választ Vági Mártontól:

1. Török Gábor a mögöttünk hagyott évtized során hány előterjesztést nyújtott be az MLSZ elnökségéhez?

2. Hány olyan határozatot fogadott el az MLSZ elnöksége, amelyeket Török Gábor ellenzett, a szavazás során az ellenvéleményét nemmel fejezte ki? Amennyiben lehetséges, a szóban forgó határozatokról listát, jegyzőkönyvet szeretnénk kérni.

3. Török Gábor jegyzőkönyvben is rögzítetten hányszor és milyen formában fejezte ki tiltakozását azzal kapcsolatban, miszerint – az ő szavaival élve – „soha nem látott mennyiségű közpénz” került a magyar labdarúgásba és a „soha nem tapasztalt politikai figyelem” övezi azt.

4. Az MLSZ elnöksége, illetve személy szerint Főtitkár úr egyetért-e Török Gábor véleményével?

5. Az MLSZ elnökségének, illetve adminisztrációjának bármely tagja kezdeményezte-e, hogy elnökségi ülésen napirendre kerüljön Török Gábor véleményének megvitatása, arról szélesebb körben szakmai vita induljon? 

Íme, Vági Márton válaszai szó szerint, változatlanul.

1. Az elnökségi ülésekre kerülő előterjesztéseket jellemzően a szövetségi hivatal munkatársai készítik el és kezdeményezik a napirendre vételt. Az Alapszabály szerint az elnökségi tagoknak is joguk van kezdeményezni bármely témakör napirendre vételét, de a gyakorlatban erre az általam ismert időszakban nem került sor. Ebből adódóan – a többi elnökségi taghoz hasonlóan – Török Gábor sem nyújtott be önállóan előterjesztést az Elnökségi ülésre. Illetékesség szempontjából megközelítve a kérdést, Török Gábor, mint a Női labdarúgás bizottságának az elnöke, a női labdarúgásról szóló előterjesztések adminisztráció által történt elkészítése során segítette/segíti az előterjesztőket.

2. Az elnökségi határozatok egyszerű többségi szavazással születnek meg. A többségi szavazat alapján megszületett határozatok szavazási arányáról, valamint az egyes elnökségi tagok szavazatairól nem készül nyilvántartás, amely rögzítené, hogy bármely elnökségi tag hányszor és konkrétan milyen előterjesztéseknél szavazott nemmel vagy igennel.

3. Az MLSZ üléseiről nem készül szó szerinti jegyzőkönyv, a jegyzőkönyv(ek) kötelezően a letárgyalt Napirendet és az Elnökségi határozat(ok) végleges szövegét tartalmazzák. Indokolt vagy szükséges esetben, esetleg a hozzászóló személy kérésére lehetséges egyes hozzászólások szó szerinti vagy lényeget kivonatoló jegyzőkönyvbe történő rögzítése, de ez nem kötelező és nem teljes körű. Erre tekintettel nem tudok pontos információt adni arról, hogy Török Gábor a részvétele mellett meghozott mintegy háromezer határozat meghozatal során jegyzőkönyvben rögzített módon hányszor fejezte ki tiltakozását az Önök által jelezett tartalommal.

Vági Márton a 2. és 3. kérdésre adott válaszait – a kérdések kontextusának megfelelően – az alábbiakkal egészítette ki:

A 2. és 3. kérdésre az irányultságát tekintve annyi mondható, hogy kis számban volt olyan előterjesztés, amelynél Török Gábor nemmel szavazott vagy tartózkodott, és/vagy hozzászólásában sokallotta egyes támogatások nagyságát és/vagy megkérdőjelezte annak hatékonyságát.

4. Egyrészt az MLSZ elnökségének a kérdéssel kapcsolatos véleményéről nincs információm; másrészt az Elnökség alá besorolt főtitkárként egy elnökségi tag nyilvánosságra hozott egyéni álláspontját nem vagyok jogosult véleményezni.

5. Nincs tudomásom ilyen kezdeményezésről.

Sipos Jenő, Nyilasi Tibor, Csányi Sándor és Berzi Sándor illusztris társaságban sajtótájékoztatón az MLSZ-t képviselve
Sipos Jenő, Nyilasi Tibor, Csányi Sándor és Berzi Sándor illusztris társaságban sajtótájékoztatón az MLSZ-t képviselve (Fotó: Móricz Sabján Simon)

Nem vitatja a politológus véleményét az MLSZ

A hivatali nyelven megfogalmazott válaszokból – az esetleges tévedés jogát fenntartva – az alábbi következtetéseket vonhatjuk le.

  • Nincs dokumentálható nyoma annak, hogy Török Gábor aktív szerepet vállalt volna akár bizottsági, akár elnökségi előterjesztések elkészítésében.
  • Török Gábor jegyzőkönyvben is rögzítetten vagy egyetlen egyszer sem fogalmazott meg különvéleményt, vagy ha elenyésző számban mégis, akkor az álláspontja nem bírt olyan jelentőséggel, hogy az nemhogy társadalmi léptékű, de akár futballszakmai vitát generált volna.
  • Elvétve akadt olyan előterjesztés, amelyet Török Gábor nem szavazott meg, hozzászólásában – amelyről nem tudható, hogy jegyzőkönyvezték-e – ki is fejtette a külön véleményét, de ez inkább csak a támogatások nagyságára és azok hatékonyságára szorítkozott. Jegyzőkönyvben nem rögzítették, ezek szerint maga Török Gábor sem ragaszkodott hozzá, hogy a magyar labdarúgás és a magyar politikai elit összefonódását ostorozó véleményét dokumentálják.
  • Török Gábor bejegyzése az MLSZ-en belül nemhogy felháborodást, olyan mértékű reakciót sem váltott ki, ami annak megvitatását szükségszerűvé tette volna.

Miért éppen most?

Eltűnődhetünk azon, Török Gábor az MLSZ kötelékében immár több mint tíz éve fennálló áldozatos – társadalmi – munkája során miért éppen 2025 végén érezte szükségét, hogy a véleményét a nyilvánosság elé tárja.

Bevezetőnkben úgy fogalmaztunk, pikáns, hogy Török Gábor az MLSZ elnökségének tagjaként publikálja különvéleményét. Ennél talán határozottabban is megítélhetjük az eljárását: erkölcsileg aggályos a cselekedete. Az MLSZ eme szempont mérlegélését azonban szükségtelennek tartja, szakmai megítélésén a szövetségen belül a politológus bejegyzése mit sem változtatott.

