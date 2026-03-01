Orbán Viktor megosztott pár részletet százhalombattai látogatásáról, ez várható az olajpiacon

– A kőolajtermelésből hogyha 1 százalék kiesik, az történelmileg 10 százalékos áremelést okoz – jelentette ki a miniszterelnök által megosztott videóban Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója. Kiemelte,

a háború kitörése óta 22-szer állt le a Barátság, 15-ször háborús okok miatt.

Fotó: Kallus György

A Mol-vezér azt is elmondta a miniszterelnöknek, hogy most sem jön az olaj.

– Tehát ez a 23. leállás, és eddig korrekt módon megmondták, hogy mikor indul újra, és újra is indították, ez az első eset, hogy átvernek minket – összegezte a helyzetet Orbán Viktor. Hernádi Zsolt helyeselt, és azt mondta, valami megváltozott. A Molnak határozottan az a gyanúja, hogy műszaki oka nincs a leállásnak.

Mint ismert, az ukrán vezetés nemrég elutasította a Barátság vezeték helyszíni ellenőrzésre vonatkozó magyar és szlovák kérelmeket, a kérdés az uniós külügyminiszterek ülésén is napirendre került.

A magyar kormány álláspontja szerint nincs műszaki akadálya a szállítás újraindításának, és pusztán politikai nyomásgyakorlás van a háttérben.

Orbán Viktor levélben fordult Volodimir Zelenszkijhez, miközben jelezte, amíg nem indul újra az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, blokkolni fogják az Ukrajna számára fontos uniós döntéseket.