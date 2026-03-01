ukrajnabenzinminiszterelnökvolodimir zelenszkijorbán viktor

Orbán Viktor megosztott pár részletet százhalombattai látogatásáról, ez várható az olajpiacon

Nem engedjük, hogy 1000 forintra emeljék a benzin árát – üzente a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 18:46
Százhalombatta, 2013. július 25. A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal MTI / Máthé Zoltán
– A kőolajtermelésből hogyha 1 százalék kiesik, az történelmileg 10 százalékos áremelést okoz – jelentette ki a miniszterelnök által megosztott videóban Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója. Kiemelte, 

a háború kitörése óta 22-szer állt le a Barátság, 15-ször háborús okok miatt.

20240222 Budapest Gellért Campus Átadás Átadták a Gellért Campust, a Budapesti Corvinus Egyetem átépített és felújított épületegyüttesét a Ménesi úton. Fotó: Kallus György LUS Világgazdaság VG A képen: Hernádi Zsolt a Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. elnök-vezérigazgatója
Fotó: Kallus György

A Mol-vezér azt is elmondta a miniszterelnöknek, hogy most sem jön az olaj. 

– Tehát ez a 23. leállás, és eddig korrekt módon megmondták, hogy mikor indul újra, és újra is indították, ez az első eset, hogy átvernek minket – összegezte a helyzetet Orbán Viktor. Hernádi Zsolt helyeselt, és azt mondta, valami megváltozott. A Molnak határozottan az a gyanúja, hogy műszaki oka nincs a leállásnak. 

Mint ismert, az ukrán vezetés nemrég elutasította a Barátság vezeték helyszíni ellenőrzésre vonatkozó magyar és szlovák kérelmeket, a kérdés az uniós külügyminiszterek ülésén is napirendre került. 

A magyar kormány álláspontja szerint nincs műszaki akadálya a szállítás újraindításának, és pusztán politikai nyomásgyakorlás van a háttérben.

Orbán Viktor levélben fordult Volodimir Zelenszkijhez, miközben jelezte, amíg nem indul újra az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, blokkolni fogják az Ukrajna számára fontos uniós döntéseket.

Borítókép: A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Megyeri Dávid
Fehér Béla velünk marad

Fehér Béla velünk marad

Megyeri Dávid avatarja

Béla az életben, a munka közbeni diskurzusokban is éppen olyan volt, mint az írásai.

