orbán viktoriránháborúbarátság

Orbán Viktor: Az iráni háború miatt a Barátság kőolajvezeték fontossága kétszeresére nő + videó

A kormányfő újra felszólította Zelenszkij elnököt a szállítás újraindítására.

2026. 02. 28. 14:32
Orbán Viktor Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ha háború van, Irán nem szállít kőolajat – mondta a háborúellenes gyűlés helyszínén Orbán Viktor miniszterelnök, aki egy videót is közzétett közösségi oldalán. A kormányfő újságírói kérdésre válaszolva közölte, két módon biztosan érint bennünket az iráni háború.

DPK Esztergom Fidesz kampány Orbán Viktor
Fotó: Polyák Attila

A kormányfő emlékeztetett: nagy mennyiségű olajat szállít a világnak Irán, de ha a háború van, nem szállít. Hozzátette, nagyon fontos tengeri átjárót is ellenőriz Irán, de hogy a háború után is tudja vagy a háború alatt is tudja ellenőrizni, esetleg blokkolni, azt nem tudni. Mindez a miniszterelnök szerint azt jelenti, hogy sokkal kevesebb kőolaj kerül a világpiacra, ez természetesen árnövekedést eredményez

Ezért volna fontos az olcsó olaj, ami az oroszoktól jön a Barátság kőolajvezetéken. Súlyos háború előtt állunk, ez meg fogja bénítani az ottani olajkitermelést meg a szállítást is elnehezíti. Könnyen lehet, hogy a Barátság olajvezeték fontossága az iráni háború miatt kétszeresére nő

– jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök a videóhoz írt szövegben újra felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy haladéktalanul indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Nem könnyű…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu