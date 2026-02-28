Orbán Viktor: Az iráni háború miatt a Barátság kőolajvezeték fontossága kétszeresére nő + videó

– Ha háború van, Irán nem szállít kőolajat – mondta a háborúellenes gyűlés helyszínén Orbán Viktor miniszterelnök, aki egy videót is közzétett közösségi oldalán. A kormányfő újságírói kérdésre válaszolva közölte, két módon biztosan érint bennünket az iráni háború.

Fotó: Polyák Attila

A kormányfő emlékeztetett: nagy mennyiségű olajat szállít a világnak Irán, de ha a háború van, nem szállít. Hozzátette, nagyon fontos tengeri átjárót is ellenőriz Irán, de hogy a háború után is tudja vagy a háború alatt is tudja ellenőrizni, esetleg blokkolni, azt nem tudni. Mindez a miniszterelnök szerint azt jelenti, hogy sokkal kevesebb kőolaj kerül a világpiacra, ez természetesen árnövekedést eredményez

Ezért volna fontos az olcsó olaj, ami az oroszoktól jön a Barátság kőolajvezetéken. Súlyos háború előtt állunk, ez meg fogja bénítani az ottani olajkitermelést meg a szállítást is elnehezíti. Könnyen lehet, hogy a Barátság olajvezeték fontossága az iráni háború miatt kétszeresére nő

– jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök a videóhoz írt szövegben újra felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy haladéktalanul indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.