Kocsis Máté egyértelmű állásfoglalást vár Magyar Pétertől az ukrán kőolajszállítás leállításáról + videó

Kocsis Máté a digitális polgári körök esztergomi eseményén azt üzente Magyar Péternek, hogy kiderült, semmilyen fizikai akadálya nincs annak, hogy az ukrán haverjai megindítsák a kőolajszállítást Magyarország felé. Valami más van a háttérben – tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője, majd megkérdezte, nincs-e valami mondanivalója a Tisza Párt elnökének a magyarok számára.

Ja, és menj el arra a drogtesztre, amit már megígértél

– zárta üzenetét Kocsis Máté.

Mint ahogy a Mandiner is megírta, Magyar Péter úgy próbálja meg beállítani a szállítás leállítását és hárítani az egyértelmű állásfoglalást, hogy a kormányt vádolja rémhírkeltéssel és azzal, hogy a háborúval ijesztgeti az embereket. Ugyanakkor már saját követői közül is kommentelők százai kérdezik a pártvezetőt arról, hogy miért nem reagál a kialakult helyzetre, miközben szerintük Magyarországot nyomásgyakorlás éri. A hozzászólók szerint is egyre világosabb, hogy Magyar Péterék összejátszanak az ukrán vezetéssel, így megpróbálva befolyásolni a közelgő választásokat.