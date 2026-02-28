Orbán Viktor bemutatja: szombati menü kolis módra + videó

A kormányfő közösségi oldalán közzétett videó tanúsága szerint Orbán Viktor és Szijjártó Péter külügyminiszter közös főzésre adta a fejét a védelmi tanács ülése előtt. A menü sajtos tojásrántotta volt. Orbán Viktor miniszterelnök szerint azért, mert rántottát minden férfi tud készíteni.
Mint ismert, a kormányfő a védelmi tanács szerdai ülése után elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Orbán Viktor akkor közölte,
Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.
A kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítése azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítenek. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányító központok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd.
A digitális polgári körök esztergomi háborúellenes gyűlésén pedig a kormányfő elmondta, hogy szombaton is ülésezik majd a védelmi tanács, ahol az iráni háború miatt kialakult helyzetet beszélik meg.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!