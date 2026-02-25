A Liverpoolra régi ismerős, a PSG-re rangadó vár a BL nyolcaddöntőjében

Az Arsenal, a Bayern München, a Liverpool FC, a Tottenham Hotspur, az FC Barcelona, a Chelsea, a Sporting CP és a Manchester City már az alapszakasz végeztével bebiztosította, hogy tagja a BL nyolcaddöntős mezőnyének, az elmúlt másfél hétben pedig a 9–24. helyezettek párharcainak győztesei is melléjük kerültek. Pénteken déltől Nyonban sor kerül a sorsolásra, de már most is tudják a csapatok, hogy melyik két együttes közül kerül ki a leendő ellenfél. A héten ráadásul a már ismert ágrajz miatt az is véglegessé válik, hogy milyen út vezet el az egyes kluboknak a Bajnokok Ligája budapesti fináléjáig.

A Bajnokok Ligája mezőnyében tizenhat együttes maradt, és a BL nyolcaddöntőiben szereplő két német csapat egymással is találkozhat. Fotó: DPA/Tom Weller

A legjobb tizenhat közé hat angol, három spanyol, két német, valamint egy-egy francia, norvég, olasz, portugál és török gárda jutott be. A címvédő PSG-re a Chelsea vagy a Barcelona jóvoltából bizonyosan rangadó vár, míg a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool az Atlético Madrid vagy a Sallai Rolandot szerepeltető Galatasaray ellen játszik – a Vörösök mindkét lehetséges riválissal találkoztak már az alapszakaszban.

A BL nyolcaddöntős párosításai ágrajz szerint

Paris Saint–Germain (francia)–Barcelona (spanyol)/Chelsea (angol)

Galatasaray (török)–Liverpool (angol)/Tottenham (angol)

Real Madrid (spanyol)–Sporting (portugál)/Manchester City (angol)

Atalanta (olasz)–Arsenal (angol)/Bayern München (német)

Newcastle United (angol)–Barcelona/Chelsea

Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham/Liverpool

Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City/Sporting

Bayer Leverkusen (német)–Bayern München/Arsenal

A nyolcaddöntő mérkőzései március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntőkre pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.