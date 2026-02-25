A Real Madridnál aggódhattak, a PSG meccsén Kovács István döntése hozott fordulatot

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutásért vívott párharcok szerda este három találkozóval zárultak le, közülük is kiemelt várakozás övezte a Real Madrid és a Benfica összecsapását. Múlt kedden Lisszabonban 1-0-ra győzött a spanyol rekordgyőztes, Vinícius Júnior a gólja helyett mégis egy rasszista ügy miatt vált inkább főszereplővé. A brazilt szidalmazó Gianluca Prestianni a madridi visszavágón nem is léphetett pályára, de a túloldalon a sérüléssel bajlódó Kylian Mbappé sem játszhatott. A Real portugál riválistól korábban még soha nem kapott ki hazai pályán a BL-ben, ahogy José Mourinho sem tudott nyerni ellenfél edzőjeként a Santiago Bernabéu Stadionban – igaz, a Benfica trénere ezúttal eltiltás miatt nem ült a kispadon.

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutásért vívott visszavágók közül a múlt héten történtek után a Real Madrid és a Benfica találkozója tűnt a legizgalmasabbnak. Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira

A Real Madrid megszenvedett a Benfica ellen a BL-ben

A hazai szurkolók meglepetésére a portugál csapat kezdte veszélyesebben a madridi visszavágót, és a 14. percben ez gólra is vezetett: egy jobb oldali beadás után Thibaut Courtois először még megmentette a csapatát, ám a kipattanóból Rafa Silva már vezetést szerzett (0-1). A találat felébresztette a spanyolok játékosait, és Aurélien Tchouaméni a Federico Valverde által visszagurított labdát kapásból, a tizenhatos vonaláról ellőve hamar egyenlíteni tudott (1-1). A folytatásban ismét inkább a Benfica támadott, Courtois bravúrjaira is szükség volt, a 32. percben mégis a születésnapos Arda Güler talált be – a török játékos gólját viszont les miatt videózás után érvénytelenítették. A szünet előtti percek feszült hangulatban, reklamálásokkal és szabálytalanságokkal teltek, de több gól már nem esett.

Fordulás után egyre inkább próbálta átvenni az irányítást a Real Madrid, de a Rafa Silva lövése után felsőlécre pattant labda, majd Vangelisz Pavlidisz helyzete is jelzésértékű lehetett a hazaiaknak.

A szurkolók Raúl Asencio sérülése miatt is aggódhattak: a csapattársával ütköző védőt nyakmerevítővel, hordágyon vitték le a pályáról a 77. percben.

A feszültséget nem sokkal később Vinícius gólja törte meg, aki Valverde passza után vezette a kapuig a labdát, majd a hosszú alsó sarokba lőtt (2-1). A hajrában a Benficának már nem maradt esélye a fordításra, a Real kettős győzelemmel jutott a nyolcaddöntőbe.