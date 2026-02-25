Bajnokok LigájaGalatasarayJuventus FCParis Saint-Germain (PSG)SL BenficaBL-playoffBL-rájátszásReal MadridSallai RolandVinícius Júnior

A Real Madridnál aggódhattak, a PSG meccsén Kovács István döntése hozott fordulatot

A rekordgyőztes Real Madrid és a címvédő Paris Saint-Germain is megőrizte előnyét a szerdai visszavágókon, így mindkét csapat továbbjutott a labdarúgó BL nyolcaddöntőjébe. A Bajnokok Ligája legjobb tizenhat együttese közé a Juventus elleni visszavágóra háromgólos előnyt magával hozó Galatasaray is bejutott, bár Sallai Roland lecserélése után emberhátrányban kiegyenlítették a párharcot az olaszok – a hosszabbításban aztán felülkerekedtek a törökök.

Wiszt Péter
2026. 02. 25. 23:00
A Real Madrid odahaza próbált meg továbbjutni a Benfica elleni BL-párharcból Fotó: AFP/Thomas Coex
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutásért vívott párharcok szerda este három találkozóval zárultak le, közülük is kiemelt várakozás övezte a Real Madrid és a Benfica összecsapását. Múlt kedden Lisszabonban 1-0-ra győzött a spanyol rekordgyőztes, Vinícius Júnior a gólja helyett mégis egy rasszista ügy miatt vált inkább főszereplővé. A brazilt szidalmazó Gianluca Prestianni a madridi visszavágón nem is léphetett pályára, de a túloldalon a sérüléssel bajlódó Kylian Mbappé sem játszhatott. A Real portugál riválistól korábban még soha nem kapott ki hazai pályán a BL-ben, ahogy José Mourinho sem tudott nyerni ellenfél edzőjeként a Santiago Bernabéu Stadionban – igaz, a Benfica trénere ezúttal eltiltás miatt nem ült a kispadon.

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutásért vívott visszavágók közül a múlt héten történtek után a Real Madrid és a Benfica találkozója tűnt a legizgalmasabbnak, BL
A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutásért vívott visszavágók közül a múlt héten történtek után a Real Madrid és a Benfica találkozója tűnt a legizgalmasabbnak. Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira

A Real Madrid megszenvedett a Benfica ellen a BL-ben

A hazai szurkolók meglepetésére a portugál csapat kezdte veszélyesebben a madridi visszavágót, és a 14. percben ez gólra is vezetett: egy jobb oldali beadás után Thibaut Courtois először még megmentette a csapatát, ám a kipattanóból Rafa Silva már vezetést szerzett (0-1). A találat felébresztette a spanyolok játékosait, és Aurélien Tchouaméni a Federico Valverde által visszagurított labdát kapásból, a tizenhatos vonaláról ellőve hamar egyenlíteni tudott (1-1). A folytatásban ismét inkább a Benfica támadott, Courtois bravúrjaira is szükség volt, a 32. percben mégis a születésnapos Arda Güler talált be – a török játékos gólját viszont les miatt videózás után érvénytelenítették. A szünet előtti percek feszült hangulatban, reklamálásokkal és szabálytalanságokkal teltek, de több gól már nem esett.

Fordulás után egyre inkább próbálta átvenni az irányítást a Real Madrid, de a Rafa Silva lövése után felsőlécre pattant labda, majd Vangelisz Pavlidisz helyzete is jelzésértékű lehetett a hazaiaknak. 

A szurkolók Raúl Asencio sérülése miatt is aggódhattak: a csapattársával ütköző védőt nyakmerevítővel, hordágyon vitték le a pályáról a 77. percben.

A feszültséget nem sokkal később Vinícius gólja törte meg, aki Valverde passza után vezette a kapuig a labdát, majd a hosszú alsó sarokba lőtt (2-1). A hajrában a Benficának már nem maradt esélye a fordításra, a Real kettős győzelemmel jutott a nyolcaddöntőbe.

A Juventus visszajött a Sallaiék elleni párharcba, de hiába

A magyar válogatott Sallai Roland múlt héten szerepet vállalt a Galatasaray Juventus elleni 5-2-es sikeréből, így a török csapat magabiztos előnnyel várhatta a torinói visszavágót. Sallai ezúttal is jobbhátvédként kapott lehetőséget a vendégek kezdőcsapatában, az első félidőben sárga lapot is kapott, majd az 59. percben hagyta el a pályát.

Az olaszok kisebb mezőnyfölényben játszottak, és Manuel Locatelli a 37. percben tizenegyesből meg is szerezte a vezetést (1-0). Szünet után Lloyd Kelly kiállítása miatt szinte rögtön emberhátrányba került a Juventus, ez pedig úgy tűnt, hátráltatja a hazaiak rohamait. Nem így történt: a 70. percben Federico Gatti (2-0), majd újabb helyzetek és kapufa után a hajrában Weston McKennie is betalált (3-0).

Jöhetett a hosszabbítás, amelyben az első nagy ziccer a Juventus előtt adódott, de az emberhátrányban egyre fáradtabb csapat ellen a 105+1. percben Victor Osimhen betalált (3-1), így ismét továbbjutásra állt a Galatasaray. 

A hátralévő időben is próbálkozott még az olasz együttes, de Baris Alper Yilmaz a 119. percben (3-2) eldöntötte a továbbjutás sorsát. A közönség ugyanakkor állva tapsolta a hősi halált halt Juventus-játékosokat.

Sallai Roland a Juventus otthonában is kezdett
Sallai Roland a Juventus otthonában is kezdett, az 59. percben cserélte le őt edzője. Fotó: AFP/Isabella Bonotto

A PSG továbbjutott

A címvédő PSG a francia bajnokságban is rivális Monaco ellen idegenben 2-0-s hátrányból fordított egy hete, így a hazai visszavágót 3-2-es előnyből várhatta. A kiegyenlített első félidőben a párizsiak nem találtak kaput, a ziccerekig jutó vendégek viszont igen, és Maghnes Akliouche a 45. percben meg is szerezte a vezetést a Monacónak (0-1). Egy óra elteltével Kovács István játékvezető Mamadou Coulibalynak másodszor is sárga lapot adott, az emberelőnybe került Paris Saint-Germain pedig Marquinhos jóvoltából ezt hamar ki is használta (1-1), majd Hvicsa Kvarachelia 66. percben szerzett góljával a párharcot is eldöntötte (2-1). 

Jordan Teze a ráadásban még szépített (2-2), de a párizsi együttes jutott tovább.

A PSG-re a Chelsea vagy a Barcelona, a Galatasarayra a Liverpool vagy a Tottenham, míg a Real Madridra a Manchester City vagy a Sporting vár a BL-nyolcaddöntőben, amely sorsolására pénteken kerül sor.

Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, szerdai visszavágók:

  • Juventus (olasz)–Galatasaray (török) 3-2 (1-0, 3-0, 3-1) – hosszabbítás után; továbbjutott a Galatasaray, 7-5-ös összesítéssel
  • Paris Saint-Germain (francia)–Monaco (francia) 2-2 (0-1) – továbbjutott a PSG, 5-4-es összesítéssel
  • Real Madrid (spanyol)–Benfica (portugál) 2-1 (1-1) – továbbjutott a Real, 3-1-es összesítéssel

korábban:

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpósa karcsi

Pósa Karcsi karikatúrája

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu