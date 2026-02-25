Döbbenetes beismerés a Real Madridnál a Benfica elleni BL-visszavágó előtt

A Real Madrid egy héttel ezelőtt, a Vinícius sértegetése miatt elhíresült meccsen 1-0-ra nyert a Benfica otthonában a Bajnokok Ligája rájátszásának odavágóján. Az indulatok azóta sem csillapodnak egyik oldalt sem: Rui Costa, a portugál klub elnöke azt nyilatkozta a minap, hogy hisz Gianluca Prestianni ártatlanságában, és nem érti, miért függesztették fel a rasszizmussal vádolt argentin játékost, miközben az UEFA vizsgálata még nem zárult le. Nem az az egyetlen történés azonban, ami komoly visszhangot váltott ki a mérkőzés előtt: Kylan Mbappé sérült, ma este vélhetően nem léphet pályára a Benfica ellen, bár Álvaro Arbeloa szavaiból nem feltétlenül erre következtethetünk.

Nem tágít Arbeola, Mbappé sérülten is a pályán lesz? Fotó: NurPhoto

Amióta a 2003/2004-es idényben átalakították a Bajnokok Ligáját, s a legjobb tizenhat már egyenes kieséses párharcot vív, sosem fordult elő, hogy a Real Madrid nem volt ott a nyolcaddöntős mezőnyben. Jó esély van arra, hogy idén sem szakad meg ez a sorozat, bár azért lehetnek nehezítő körülmények.

Az ESPN és a L’Equipe értesülése szerint Kylan Mbappé Benfica elleni szereplése kétségessé vált, miután a keddi edzést sem tudta végigcsinálni térdfájdalom miatt. Mind a klub orvosai, mind maga a francia játékos aggódik az állapota miatt.

A Real Madrid edzője Mbappé állapotáról

A francia lap jelentése szerint Arbeloa jövője a szerdai eredménytől függhet, s lehet, hogy a spanyol szakember éppen ezért ragaszkodik Mbappé szerepeltetéséhez.

A Real Madrid trénere úgy fogalmazott a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón, hogy az elmúlt hat hétben Mbappé egy lábon játszott, és gondokkal küzdött. A legutóbbi hírek arról számolnak be, hogy a francia támadó jelentős fájdalmat érez minden irányváltáskor, ez pedig súlyosbodhat, ha továbbra is játszik, akár a világbajnoki szereplés is veszélybe kerülhet.

Mbappé állapotának javulásához legalább tíz nap pihenőre lenne szükség. Ennek ellenére a Real Madrid trénere ragaszkodik azon véleményéhez, hogy Mbappé játékra alkalmas, hiába nem edzett, hiába aggódnak a klub orvosai is.

A francia támadó a madridi együttes legeredményesebb játékosa, még úgy is, hogy hosszú ideje küzd kisebb-nagyobb gondokkal. Kylian Mbappé 38 gólnál jár az idényben.