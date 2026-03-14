Idén másképp kell befizetni a gépjárműadót: így ne hibázzunk

A napokban kezdődik a gépjárműadó-határozatok kiküldése, ami idén egy lényeges újdonságot tartogat a hazai autósoknak. A NAV jelentősen változtatott a befizetés rendjén. Bár az adminisztrációs könnyítés a feledékenységből eredő hátralékokat hivatott csökkenteni, az új gépjárműadó-rendszer egyértelműbb odafigyelést és pénzügyi tervezést igényel a járműtulajdonosok részéről a tavaszi időszakban.

Schweickhardt Gyula
2026. 03. 14. 15:30
Gépjárműadó befietésénél idén kicsit jobban érdemes figyleni, mint korábban. Fotó: Jászai Csaba Forrás: MTVA
A következő hetekben minden gépjármű-tulajdonos értesítést kap az adóhivataltól a fizetendő gépjárműadó-kötelezettségeiről. A postai kézbesítések már március 10-én megkezdődtek, az ügyfélkapuval rendelkezők pedig várhatóan március 16-tól számíthatnak az elektronikus üzenetek tömeges érkezésére. A befizetés végső határideje egységesen április 15-re esik, ám a legfontosabb változás idén az, hogy az összeget egyben kell rendezni, szemben a korábbi féléves bontással.

Idén különös odafigyelést igényel a gépjárműadó befizetése az autósok számára Fotó: Shutterstock

A gépjárműadót egy összegben kell befizetni

Idén annyiban tér el az adó befizetése az eddigi gyakorlattól, hogy egy összegben kell befizetni.

Az adó összege több tényezőtől függ, például a jármű teljesítményétől és gyártási évétől, ezért még az azonos típusú autók esetében sem feltétlenül azonos az összeg. Aki szeretné előre kiszámolni várható kötelezettségét, a NAV online kalkulátorát is használhatja.

Eddig egymillióan töltötték le az adóhivatal népszerű mobilalkalmazását, a NAV-Mobilt. Itt intézhető legegyszerűbben a gépjárműadó. Az applikációban ugyanis, amint a határozat megérkezett a tárhelyre, azonnal megjelenik a fizetendő adó, ami néhány kattintással rögtön rendezhető is.

Ezért lett egyösszegű a befizetés, van, aki nem örül neki

A NAV szerint az egységes határidő célja az adminisztráció egyszerűsítése volt. A korábbi rendszerben két részletben kellett fizetni (márciusban és szeptemberben), ami sokaknál okozott elmaradást. Az egyösszegű befizetés átláthatóbbá teszi az ügyintézést, ugyanakkor azt is jelenti, hogy a teljes éves adó egyszerre jelentkezik kiadásként.

– Meglepődtem, hogy egy összegben kell befizetni idén a súlyadót. Áprilisban húsvét is lesz, ami amúgy is nagyobb kiadást jelent a családnak. Suzuki Vitaránk van, 2019-es évjáratú, és úgy számoltuk, hogy 33 ezer forintot kell majd fizetni. Nem lesz könnyű ez az időszak. Jobb volt, amikor két részletben is fizethettünk – mondta Németi Péterné a Teol.hu-nak.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

