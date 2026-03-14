Idén másképp kell befizetni a gépjárműadót: így ne hibázzunk

A következő hetekben minden gépjármű-tulajdonos értesítést kap az adóhivataltól a fizetendő gépjárműadó-kötelezettségeiről. A postai kézbesítések már március 10-én megkezdődtek, az ügyfélkapuval rendelkezők pedig várhatóan március 16-tól számíthatnak az elektronikus üzenetek tömeges érkezésére. A befizetés végső határideje egységesen április 15-re esik, ám a legfontosabb változás idén az, hogy az összeget egyben kell rendezni, szemben a korábbi féléves bontással.

Idén annyiban tér el az adó befizetése az eddigi gyakorlattól, hogy egy összegben kell befizetni.

Az adó összege több tényezőtől függ, például a jármű teljesítményétől és gyártási évétől, ezért még az azonos típusú autók esetében sem feltétlenül azonos az összeg. Aki szeretné előre kiszámolni várható kötelezettségét, a NAV online kalkulátorát is használhatja.

Eddig egymillióan töltötték le az adóhivatal népszerű mobilalkalmazását, a NAV-Mobilt. Itt intézhető legegyszerűbben a gépjárműadó. Az applikációban ugyanis, amint a határozat megérkezett a tárhelyre, azonnal megjelenik a fizetendő adó, ami néhány kattintással rögtön rendezhető is.

A NAV szerint az egységes határidő célja az adminisztráció egyszerűsítése volt. A korábbi rendszerben két részletben kellett fizetni (márciusban és szeptemberben), ami sokaknál okozott elmaradást. Az egyösszegű befizetés átláthatóbbá teszi az ügyintézést, ugyanakkor azt is jelenti, hogy a teljes éves adó egyszerre jelentkezik kiadásként.

– Meglepődtem, hogy egy összegben kell befizetni idén a súlyadót. Áprilisban húsvét is lesz, ami amúgy is nagyobb kiadást jelent a családnak. Suzuki Vitaránk van, 2019-es évjáratú, és úgy számoltuk, hogy 33 ezer forintot kell majd fizetni. Nem lesz könnyű ez az időszak. Jobb volt, amikor két részletben is fizethettünk – mondta Németi Péterné a Teol.hu-nak.