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Magyar Fejlesztési BankKapitány Istvánúj vezető

MFB Bank: váratlan váltás a csúcson, megvan az új vezető

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Vezetőváltás történt a Magyar Fejlesztési Bank élén, egy tapasztalt pénzügyi szakember veszi át az intézmény irányítását. Az MFB Bank új vezetője előtt komoly feladatok állnak, hiszen az uniós források fogadása és a fejlesztési célok támogatása egyaránt kiemelt szerepet kap a következő időszakban.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 11:53
A gazdasági miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy Kovács Zsoltot Gerendás János váltja az MFB Bank élén Forrás: Kapitány István Fb-oldala
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Az MFB honlapján a Vezetőség link alatt olvasható tájékoztatás szerint Kovács Zsoltot váltja az MFB élén Gerendás János – írja az MTI.

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