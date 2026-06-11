Az MFB honlapján a Vezetőség link alatt olvasható tájékoztatás szerint Kovács Zsoltot váltja az MFB élén Gerendás János – írja az MTI.
MFB Bank: váratlan váltás a csúcson, megvan az új vezető
Vezetőváltás történt a Magyar Fejlesztési Bank élén, egy tapasztalt pénzügyi szakember veszi át az intézmény irányítását. Az MFB Bank új vezetője előtt komoly feladatok állnak, hiszen az uniós források fogadása és a fejlesztési célok támogatása egyaránt kiemelt szerepet kap a következő időszakban.
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