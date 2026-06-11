bűncselekményerőszakos bűncselekményÖVPnemi erőszak

Ez így nincs rendben – az osztrák miniszter felháborodott a botrányos ítéleten

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Ausztriában hatalmas felháborodást keltett két bírósági ügy a közelmúltban. A bűnözőkre – tettükhöz képest – aránytalanul enyhe ítéletet szabtak ki. Az Osztrák Néppárt politikusa azonnali vitát sürget, mivel, ahogy fogalmazott: „valami itt egyértelműen nincs rendben”.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 19:21
Az osztrák törvényekkel valami nagyon nincs rendben – illusztráció Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy 21 éves férfi 13 éves lányokat kábítószerezett be, majd bántalmazott szexuálisan, az egyik áldozat pedig meghalt túladagolásban. Az elkövető büntetése mindössze négy hónap börtön volt, ami azt jelentette, hogy az ítélethirdetést követően gyakorlatilag azonnal szabadlábra helyezték (az előzetes letartóztatása után). A második eset egy szír bevándorlóhoz köthető, aki megerőszakolt egy hatéves kislányt, és emiatt csak négy és fél év börtönbüntetésre ítélték, ami azért volt lehetséges, mert az osztrák büntetőjog szerint a gyermekek ellen elkövetett szexuális erőszak nem minősül súlyosabb bűncselekménynek, mint ha felnőtt lenne az áldozat.

Minden tiszteletem a jogállamiságunké, de valami itt egyértelműen nincs rendben

– fakadt ki Bauer. Úgy folytatta, hogy bárki, aki gyermekeket bántalmaz, kiskorúakat kábítószerez be vagy a legsúlyosabb erőszakos bűncselekményeket követi el, életeket tesz tönkre. Az áldozatok egy életen át viselik a következményeket, míg az elkövető mindössze néhány hónap vagy év után szabadul. Az ÖVP politikusa azonnali vitát sürget, mint mondta:

A jelenlegi büntetési tételek egyszerűen aránytalanok.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az osztrák statisztikák szerint tavaly összesen 1147 személyt gyanúsítottak meg nemi erőszakkal, közülük 538-an külföldi állampolgárok voltak, ami 46,9 százalékos arányt jelent. Ráadásul az áldozatok közül minden harmadik kiskorú volt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbelfast

Hasznos tudnivalók a mai Nyugaton

Bayer Zsolt avatarja

Mit tegyél, ha éppen lefejeznek?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu