Ez így nincs rendben – az osztrák miniszter felháborodott a botrányos ítéleten

Egy 21 éves férfi 13 éves lányokat kábítószerezett be, majd bántalmazott szexuálisan, az egyik áldozat pedig meghalt túladagolásban. Az elkövető büntetése mindössze négy hónap börtön volt, ami azt jelentette, hogy az ítélethirdetést követően gyakorlatilag azonnal szabadlábra helyezték (az előzetes letartóztatása után). A második eset egy szír bevándorlóhoz köthető, aki megerőszakolt egy hatéves kislányt, és emiatt csak négy és fél év börtönbüntetésre ítélték, ami azért volt lehetséges, mert az osztrák büntetőjog szerint a gyermekek ellen elkövetett szexuális erőszak nem minősül súlyosabb bűncselekménynek, mint ha felnőtt lenne az áldozat.

Minden tiszteletem a jogállamiságunké, de valami itt egyértelműen nincs rendben

– fakadt ki Bauer. Úgy folytatta, hogy bárki, aki gyermekeket bántalmaz, kiskorúakat kábítószerez be vagy a legsúlyosabb erőszakos bűncselekményeket követi el, életeket tesz tönkre. Az áldozatok egy életen át viselik a következményeket, míg az elkövető mindössze néhány hónap vagy év után szabadul. Az ÖVP politikusa azonnali vitát sürget, mint mondta: