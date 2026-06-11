Bevezetnék a svédek az eurót?

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza azonban arról beszélt a Világgazdaságnak, hogy az a kérdés, hogy mennyi megtakarítás található fájdalommentesen a kiadási oldalon, azaz mi faragható le úgy, hogy az ne fájjon túl sokaknak. Bár a kampányban a Tisza elnöke következetesen tagadta, hogy kivezetné az Orbán-kormány jóléti vívmányait, az Otthon startot, a 14. havi nyugdíjat vagy az édesanyák szja-mentességét, nehezen képzelhető el, hogy a saját ígéretei rovására megtartsa elődje intézkedéseit, főleg, hogy a párt körüli közgazdászok rendszeresen az eltörlésük mellett érvelnek.

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