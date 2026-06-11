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balogh lászlóingatlankiadókínálat

Kiderült, hol tartanak most az albérletárak

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Májusban országosan nem változtak a lakbérek az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig 0,2 százalékkal csökkentek a KSH–ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adatai szerint. A következő időszak kulcskérdése a kínálat alakulása lesz: középtávon érdemben bővült a választék, de ha a befektetői aktivitás csökkenése miatt a friss kínálat szűkülni kezd, az ismét felfelé tolhatja az albérletárakat.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 10:52
Látszólag nem változtak az árak Forrás: Székelyhidi Balázs
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– Akik nem rendelkeznek elegendő önerővel, azok számára a jelenlegi, mérsékeltebb albérletpiaci környezet átmenetileg kedvezőbb megoldást jelenthet. Fontos felhívni a figyelmet, hogy ez a keresletélénkülés viszont csak a megfizethető kiadó lakások piacán érezhető, ami miatt sok bérbeadó mégis bérletidíj-csökkentésre kényszerül – mondta Balogh László.

A kínálat jövőbeni alakulása azért is vált kulcskérdéssé, mert befektetői szemmel a lakáskiadás hozama már kevésbé vonzó, mint korábban. A fővárosban és a megyeszékhelyeken egyaránt 4,5 százalék körüli bruttó bevételarányos hozam érhető el, ami a költségek levonása után nagyjából három százalék körüli nettó jövedelmet jelenthet. Ennél viszont jelenleg még az állampapírok hozamszintje is magasabb.

Ha a befektetők kevésbé aktívak a lakáspiacon, akkor az albérletpiacról is hiányozhat a friss kínálat. Ez pedig néhány hónapos késéssel ismét lakbéremelkedést okozhat.

– A kormányzat által meghirdetett bérlakásprogram ebben stabilizáló szerepet tölthet be, különösen akkor, ha valóban új, tartósan elérhető bérlakáskínálatot hoz létre – tette hozzá Balogh László.

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