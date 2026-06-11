A gólra és a piros lapra sem kellett sokáig várni a vb-n – kövesse nálunk a nyitómérkőzést!

Megfogyatkoztak a dél-afrikaiak

Úgy kezdődött a második játékrész, ahogy az első befejeződött: hazai helyzettel. Hemzsegtek a hibák a sárgák oldalán, Williams rövid passzát nem torolták meg a mexikóiak, aztán a rövid felszabadítás után Gutiérrez próbálkozott húsz méterről, de a labda a kapu felett szállt el. Ugyanő röviddel később újra főszereplő volt, megiramodott a kapu felé Sithole társaságában. A dél-afrikai végül csak szabálytalanul tudta megállítani őt a tizenhatos előtt, és mivel utolsó emberként tette, villant a vb első piros lapja. A megítélt szabadrúgás, Jiménezé a sorfalban halt el, Gallardo ismétlése pontatlan volt.

Broos cserékkel próbálta felpezsdíteni a csapatát,

a mexikóiaknál pedig pályára lépett a 2026-os labdarúgó-vb legfiatalabb játékosa, a 17 éves Gilberto Mora. A 66. percben még őt tapsolta a közönség, de a 67.-ben már Jiménézt, aki Alvarado beívelése után négy méterről befejelte a zöldmezesek második gólját.

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