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Megnyitóünnepség: fiesztával hangolt Mexikó a világbajnoki rajtra

Mexikómegnyitólabdarúgó-vb 2026

Megnyitóünnepség: fiesztával hangolt Mexikó a világbajnoki rajtra

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A visszaszámlásnak vége, eljött a nagy nap, csütörtök este elrajtolt a XXIII. labdarúgó-világbajnokság. A valaha volt legtöbb (48) csapatnak a valaha volt legnagyobb számú megnyitóünnepség dukál, így a rekordszámú, három házigazda mindegyike tart egyet-egyet. Először a nyitómérkőzésen a Dél-afrikai Köztársasággal összecsapó Mexikón volt a sor, amely többek között Shakirával hangolt, de holnap Kanadában és az Egyesült Államokban is sztárfellépőkkel készülnek.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 19:53
Ünnepelt az Azték Stadion Fotó: MARIO VAZQUEZ Forrás: AFP
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