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Reagált a Liverpool arra, ami Szoboszlaival és Pécsi Árminnal történt Debrecenben + videó

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A Liverpool szurkolói is értelemszerűen leginkább már a csapat azon játékosain tartják rajta a szemüket, akik a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságon pályára lépnek. Ám a Liverpool a hivatalos honlapján tegnap éjjel megemlékezett arról is, hogy a magyar válogatottban Szoboszlai Dominik gólt és gólpasszt is jegyzett a kazahok ellen, Pécsi Ármin pedig először húzhatta magára a magyar válogatott mezét.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 6:11
Szoboszlai Dominik olykor vitatkozott is Fotó: Mirkó István
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Szoboszlai Dominik elárulta, a világbajnokság történéseit nem feltétlenül követi majd nyomon, még mindig csalódott, amiért a magyar válogatott lemaradt róla:

– Nekem most egy kis „focidetox” jól fog esni. Az az igazság, még mindig vannak bennem szomorú gondolatok, de ha úgy jön ki egy napom, hogy éppen van szabadidőm egy vb-meccs idején, akkor lehet, hogy belenézek. De nem attól függően alakítom a programomat, hogy a vb-t nézhessem, mert lesz jobb dolgom is.

A találkozó összefoglalója:


 

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Pilhál György
idezojelekhódmezővásárhelyen

Egy tárlatrendező

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Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek. Hódmezővásárhelyen történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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