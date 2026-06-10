Reagált a Liverpool arra, ami Szoboszlaival és Pécsi Árminnal történt Debrecenben + videó

Szoboszlai Dominik elárulta, a világbajnokság történéseit nem feltétlenül követi majd nyomon, még mindig csalódott, amiért a magyar válogatott lemaradt róla:

– Nekem most egy kis „focidetox” jól fog esni. Az az igazság, még mindig vannak bennem szomorú gondolatok, de ha úgy jön ki egy napom, hogy éppen van szabadidőm egy vb-meccs idején, akkor lehet, hogy belenézek. De nem attól függően alakítom a programomat, hogy a vb-t nézhessem, mert lesz jobb dolgom is.

Dominik Szoboszlai with a goal and assist for Hungary 💫 pic.twitter.com/pGCRzdF3RY — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) June 9, 2026

A találkozó összefoglalója:



