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Szoboszlai és Schäfer góljaival fordított a magyar válogatott Kazahsztán ellen

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Bejelentette a közmédia, kik közvetítenek a helyszínekről a labdarúgó-vb-n

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Csütörtökön közép-európai idő szerint 21 órakor a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik meg a labdarúgó-világbajnokság, Az MTVA kedden bejelentette, hogy valamennyi mérkőzését élőben közvetíti, a helyszíni kommentátorok pedig Hajdú B. István, Varga Ákos és Ujvári Máté lesznek.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 19:26
A labdarúgó-vb nyitómérkőzését csütörtökön Mexikóvárosban rendezik Fotó: EYEPIX Forrás: NurPhoto
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