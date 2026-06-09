Szoboszlai miért nem nyilatkozott az M4 Sport műsorában? Schäfer kritizált is, dicsért is
Labdarúgó-válogatottunk azután, hogy pénteken a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen 2-1-re nyert a finnek ellen, kedden Debrecenben a kazah válogatott ellen 3-1-re győzött. Szoboszlai Dominik, Schäfer András, a végén a válogatottban most debütált Tóth Rajmund is betalált.
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