Tragédia Óbudán: szerelmi csalódás vezethetett a gimnazista halálához

Március elején megrázó eset történt egy budapesti középiskola közösségében. A tragédia során egy 16 éves diák a mélybe zuhant az ablakból.

Tragédia Óbudán: gyászol az iskola közössége

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a tragédia március 5-én történt Óbudán, amikor a fiú a nagymamája lakásának ablakából esett ki. Az eset mélyen megrázta iskolájának közösségét, ahol gyászszünetet is elrendeltek.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nem adott részletes tájékoztatást.

Szerelmi csalódás állhat a háttérben

A rendelkezésre álló információk szerint a tragédiához szerelmi csalódás vezethetett. A fiatal a barátnőjével való szakítás után kerülhetett olyan lelki állapotba, amelyet már nem tudott feldolgozni. Az édesapa elmondása szerint fia korábban jól teljesített az iskolában, azonban az utóbbi időszakban megváltozott. Tanulmányi eredményei romlottak, és egyre nehezebben birkózott meg a mindennapi problémákkal. A fiú szülei elváltak, édesanyja távol élt, ezért az édesapa nevelte. Az iskolai ügyekben is jellemzően ő egyeztetett a pedagógusokkal.

A fiatal sokat gördeszkázott, így ismerte meg nála egy évvel fiatalabb barátnőjét, akihez szoros érzelmi kapcsolat fűzte. Szabadidejének nagy részét vele töltötte.

A fiam a halála előtt megbeszélte a párjával, hogy szünetet tartanak, de ezt a helyzetet nem tudta kezelni

– mesélte a könnyeivel küszködve az édesapa.

Segíteni próbáltak rajta

A család igyekezett minden lehetséges módon segítséget nyújtani. Az édesapa rendszeresen egyeztetett az iskola tanáraival, és külföldi terápiát is szerveztek számára. Ennek részeként Görögországba, Kalamata városába utaztak volna, ahol a Chance Program keretében élményalapú terápiát terveztek. A program vezetője szerint a fiatal nyitottnak mutatkozott a változásra, és jövőképpel rendelkezett. A kezelés azonban végül nem valósulhatott meg.

Felfoghatatlan veszteség

A tragédia nemcsak a családot, hanem az iskolai közösséget is megrázta. Diákok és tanárok egyaránt nehezen dolgozzák fel a történteket. Egy fiatal élet ért véget, amely mögött súlyos lelki terhek és feldolgozatlan belső feszültségek húzódhattak meg.